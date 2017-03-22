Вадим Шумков: перспективные проекты потребуют талантливых технологов, инженеров и ученых

admtyumen.ru

Новые тюменские перспективные проекты, где потребуются разум и руки сегодняшних ямальских школьников, не заставят себя ждать. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков на встрече с учениками "Газпром-класса" из Нового Уренгоя. Встреча состоялась в правительстве Тюменской области.

"Тюменская область работает над совершенствованием программ и процессов регионального инженерного образования, развитием программирования и информационных технологий. В регионе действуют физико-математическая школа, Центр робототехники и программирования со школьными айти-лабами и роболабами, детский технопарк "Кванториум". Уверен, что эти и многие другие региональные образовательные программы помогут воспитанию и становлению талантливых технологов, инженеров и ученых", - подчеркнул заместитель губернатора.

Отвечая на вопросы школьников, заместитель губернатора рассказал о работе правительства Тюменской области по привлечению инвестиций и созданию новых промышленных предприятий.

"Реальная экономика - главное для нашего региона. Уже построено большое количество заводов, будут возведены новые. Общий удельный вес промышленности в структуре валового регионального продукта за последние 10 лет вырос с 9 до 39 процентов. Это помогло сформировать устойчивую базу для регионального бюджета и создать десятки тысяч новых квалифицированных рабочих мест", - сообщил Вадим Шумков.

Продолжая заниматься индустриализацией Тюменской области, региональное правительство начинает усиленно развивать инновационную "мягкую экономику", имеющую очень высокую капитализацию, добавил заместитель губернатора. По его словам, в Тюменской области активно обсуждается необходимость совершенствования регионального законодательства для господдержки бизнеса в сфере информационных технологий.

"Необходимо сосредоточить на нашей территории интеллектуальные ресурсы. Мы уверены в необходимости введения в регионе специального налогового режима для IT-компаний. Более того, хотим создать комплексные благоприятные условия для развития этой сферы экономики", - отметил Вадим Шумков.

Учеников "Газпром-класса" также интересовали перспективные для Тюменской области профессии, мероприятия, реализуемые в сфере молодежной политики, события Года экологии в РФ, а также участие региона в проектах по освоению Арктики.

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Евгений Бабенко