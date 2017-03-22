Тюменские школьники смогут сфотографировать улыбку моли

utmn.ru

Сообщество исследователей микромира создано в Тюменском государственном университете.

В Институте биологии школьники и студенты работают на мощных бинокулярных микроскопах Carl Zeiss Primo Star.

Как рассказал ассистент кафедры экологии и генетики ТюмГУ Сергей Артеменко, на встречах учим готовить биологические (цитологические, цитогенетические, зоологические, ботанические) препараты, а также правильно фотографировать элементы микромира. "Кроме того, знакомим с миром микроскопов: от простых до электронно-сканирующих", - уточнил он.

Техника фотографии малых объектов с высоким увеличением позволяет максимально близко увидеть улыбку моли или глаза предличинки с увеличением Х 320. Учитывая, что интерес к микрофото растет, специалисты готовы работать со всеми желающими школьниками и студентами, сообщает пресс-служба вуза.