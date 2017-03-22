Сильнейшие стреляющие лыжники страны соберутся в Увате

uvatregion.ru

Спринты, персьюты, индивидуальные гонки и смешанные эстафеты пройдут на биатлонном центре имени А.И.Тихонова в Увате в рамках чемпионата России по биатлону с 25 по 29 марта.

Здесь соберутся сильнейшие стреляющие лыжники страны. В 2017 году география состязаний расширена: за медали поспорят спортсмены из республик Башкортостан, Коми, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Камчатки, Краснодарского и Пермского краев, Архангельской, Курганской, Московской, Омской, Свердловской и Челябинской областей, Москвы, Мурманска, Новосибирска, Пскова, Санкт-Петербурга, Томска и Ульяновска.

В чемпионате планируют принять участие Татьяна Акимова, Валерия Васнецова, Дарья Виролайнен, Екатерина Мошкова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Ирина Услугина (Трусова), Екатерина Шумилова, Анастасия Загоруйко, Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Игорь Малиновский и Максим Цветков, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

В течение четырех соревновательных дней поклонники биатлона смогут наблюдать за развитием событий на каналах "Матч ТВ", "Матч! Арена" и "Матч! Игра". Комментировать гонки будет известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев.