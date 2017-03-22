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На Урале педофил год преследовал падчерицу

15:58 22 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
yorick.kz

Уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Челябинской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 1 32 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) возбудили сыщики регионального управления Следственного комитета России.

По версии правоохранителей, в одном из населенных пунктов Нагайбакского района в течении 2016 года подозреваемый совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении 13-летней дочери сожительницы.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Во время расследования уголовного дела следователи установят причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает управление СК РФ по Челябинской области.

Теги: педофил , следственный комитет

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