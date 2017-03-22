Семье из Голышмановского района, ожидающей седьмого ребенка, построят новый дом

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Дом для молодой многодетной сельской семьи построят в Голышмановском районе в рамках проекта "Единой России".

Обладателями просторного жилья станут супруги Красновы. Они проживают в д. Святославка Бескозобовского сельского поселения и воспитывают шестерых детей. При этом ютятся в домике площадью 32 кв. м, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Николай и Светлана родились и выросли в Святославке. У них шестеро детей, ждут седьмого.

"Познакомились совсем детьми, жили в соседних домах", — вспоминает Николай.

Так и начали встречаться — вместе уже 19 лет. Сначала не планировали, что семья будет такой большой, но в итоге супруги не жалеют: дети подрастают воспитанными, старшие помогают родителям и с готовностью ухаживают за младшими.

"Я ими горжусь, хорошие у нас дети", — говорит Николай.

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Живет семья в стареньком доме родителей Светланы. Молоко, мясо, соленья — на столе все со своего подворья. Николай с гордостью показывал, где содержатся корова, два бычка, свиньи, барашки, куры, кролики.

Гордость семьи студент Юра учится в Тюменском колледже водного транспорта. Он осваивает профессию сварщика. Четырнадцатилетняя Настя — первая помощница по хозяйству. Все дети слушаются Настю беспрекословно: и четырехлетний Коля, и восьмилетний Данил, и девятилетняя Ксюша. Только маленький Илюшка не идет к ней на руки, остается у отца.

Фото ТРО партии «Единая Россия»

"У нас все хорошо. Сложность только в том, что дороги нет. Осенью в распутицу, зимой, когда переметет, автобусы не ходят. Дети тогда школу пропускают. Мы с мужем гордимся детьми. Юра продолжает заниматься спортом, девочки рисуют. Живем скромно, без излишеств. Наша самая заветная мечта — дать детям достойное образование. Конечно, мы ждем постройки нового дома, ведь детям будет проще учиться", — рассказывает Светлана.

Одна из дочерей Ксюша мечтает не только о большом доме, но и собственной комнате хотя бы напополам со старшей сестрой.

Как сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов, средства на строительство дома для этой семьи на центральной усадьбе в Бескозобово уже выделены в рамках проекта единороссов "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Кроме того, семья вложит в стройку материнский капитал.

"Благодаря проекту дома строятся без привлечения бюджетных средств, только на личные средства единороссов и всех, кто присоединился к проекту. Однако этих средств не хватает, поэтому значительную поддержку проекту оказывают депутат Государственной думы Николай Брыкин и члены фракции "Единая Россия" областной думы Игорь Нак и Богдан Богославец", — подчеркнул Артюхов.

Проект "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи" стартовал в июне 2015 года по инициативе главы региона Владимира Якушева.

"За это время на личные средства построены индивидуальные жилые дома для многодетных семей в пяти районах области. Строительство жилья в рамках партпроекта "Единой России" будет продолжаться: в 2017 году планируется построить еще пять домов: в Ярковском, Нижнетавдинском, Сорокинском и Голышмановском районах, а также в Заводоуковском городском округе", ― отметил координатор проекта единороссов "Дом для молодой многодетной сельской семьи" Виктор Рейн.

Соб. инф.