В детсадах Тюмени используются новые методики развития и сохранения здоровья

Возможности детских садов покажут на ежегодном областном форуме "Большая перемена" 25 марта. Начало в 10 часов.

В детском саду №153 гости познакомятся с фитбол-гимнастикой. Педагоги покажут мамам и папам, какие упражнения с большим мячом не только интересны малышам, но и полезны для здоровья. Здесь же участники форума узнают о том, как степ-аэробика укрепляет здоровье, улучшает психомоторные способности и эмоциональное состояние детей.

В детсаду №133 педагоги расскажут, как из своего крохи вырастить интеллектуала, продемонстрируют техники социально-личностного и речевого развития ребенка, нетрадиционные техники изобразительной деятельности, здоровьесбережения и адаптации в обществе малышей, которые не ходили в детский сад.

Форум "Большая перемена" проходит в Тюменской области в шестой раз. Для родителей это возможность увидеть, где и как ребенок проводит большую часть времени: как устроены детские сады и школы, какие есть возможности для развития способностей и сохранения здоровья, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Соб. инф.