Тюменцев наградят почетными грамотами гордумы

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23 тюменцев наградят почетными грамотами Тюменской городской думы. Решение о поощрении приняли депутаты на заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению 22 марта.

Депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева назвала имена тюменцев, которые будут удостоены особыми грамотами поощрения.

Наградят за большой вклад в делообразование и воспитание подрастающего поколения и в честь 50-летия воспитателя детсада №75 Татьяну Горину, воспитателя детского сада №50 Светлану Пастуханову, воспитателя детского сада №133 Наталью Назарукову, инструктора по физической культуре детского сада №133 Екатерина Кондраченко, воспитателя детского сада №39 Марина Ерофеева.

За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство почетную грамоту получат главный бухгалтер детского сада №60 Нелли Охрименко, главный бухгалтер детского сада №133 Ольга Тарасенко, машинист по ремонту и стирке белья детского сада №60 Наталья Урфина.

За активное участие в общественной жизни Тюмени, большой вклад в развитие ветеранского движения почетными грамотами гордумы наградят председателя организации ветеранов тюменского высшего военно-командного училища им. маршала Прошлякова Владимира Макарова, председателя ветеранской организации компании "ЮТэйр" Виктора Надеина, председателя территориальной ветеранской организации №3 Калининского района Диану Тихонову, председателя культурно-массовой комиссии организации комиссии Калининского района Галину Дергачеву, заместителя директора и председателя тюменского координационного регионального совета ветеранов Свердловской железной дороги Людмилу Михееву, председателя ветеранской организации центра организации железнодорожных станций Свердловской железной дороги Тюменского региона Альбину Романову, председателя ветеранской организации завода СибНефтеГазмаш Петра Цепелева, председателя организационно-методической комиссии ветеранской организации АО "ГМС Нефтемаш" Зинаиду Яковлеву, председателя ветеранской организации "Клуб ветеранов педагогического труда" Екатерину Иванову.

За многолетний добросовестный труд и в честь 55-летия отметят грамотой инспектора Счетной палаты Тюмени Ирину Порошину. За активное участие в общественной жизни Тюмени получит почетный лист член ветеранской организации микрорайона Антипино Валентина Будочкина. За многолетний добросовестный труд и в честь 60-летия грамоту получит главный бухгалтер "Гортранса" Ирина Ильина.

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием дня работника торговли и бытового обслуживания населения и ЖКХ наградят почетной грамотой гордумы председателя комитета бюджетирования финансово-экономического управления департамента городского хозяйства и администрации Тюмени Ингу Черепанову.

За многолетний добросовестный труд и в развития физической культуры и спорта в Тюмени вручат грамоту тренеру-преподавателю Центра дзюдо Борису Кутыреву.

Депутаты гордумы единогласно проголосовали за поощрение тюменцев.

Ирина Ромашкина