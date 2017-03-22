В районе строительства Крымского моста найдена голова древней скульптуры

rosavtodor.ru

Артефакт, претендующий на уникальность, обнаружен в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун.

В ходе подводных раскопок скопления древней керамики в районе строительства Крымского моста найден крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины, – вероятно, изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Как рассказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. 2Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры", - отметил он.

Массовое производство терракотовых изделий методом оттиска в матрице широко распространилось уже в VI веке до нашей эры. Обычно так изготавливали статуэтки высотой не более 40 см с толщиной стенки до одного сантиметра. Это позволяло провести качественный обжиг таких изделий. Однако найденный археологами фрагмент терракоты принадлежит гораздо более массивному изделию.

Систематическое археологическое изучение "керамического поля" у мыса Ак-Бурун началось еще на этапе проектирования Крымского моста, и за два года были выполнены крупномасштабные спасательные подводные раскопки на заданных участках дна. На поверхность поднято более 60 тыс. находок. В основном это крупные фрагменты керамических сосудов, изготовленных в Средиземноморье и Малой Азии в V веке до н. э. - III веке нашей эры.

На керамическом скоплении под руководством археологов работают две водолазные станции. Раскопки донных отложений проводятся вручную, чтобы снизить риск повреждения хрупких археологических находок. Только после того, как археологи завершают работу на очередном участке, он передается строителям для производства строительно-монтажных работ. Подводный отряд Института археологии РАН планирует завершить спасательную операцию у мыса Ак-Бурун к лету. Все находки проходят камеральную обработку и изучение, после чего передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Терракотовая голова теперь пополнила экспозицию выставки "Крымский мост. Фантастическая реальность".

rosavtodor.ru

Напомним, что Керченская бухта (в Керченском проливе) вблизи мыса Ак-Бурун более двух тысяч лет была основной перевалочной базой на торговом пути из Средиземноморья в Азовское море. При морской перевозке часть керамической тары нередко разбивалась, и при разгрузке в порту поврежденные амфоры и посуду часто выбрасывали в море. Так у древних причалов постепенно образовались целые залежи из керамики разного времени. В 1970-х годах в Керченской бухте были проведены обширные дноуглубительные работы, чтобы к причалам современного порта смогли подходить суда с большой осадкой. Значительные объемы донных отложений, содержащих керамику, были перемещены на мелководье у мыса Ак-Бурун. Так образовалось керамическое скопление, полномасштабное изучение которого началось в рамках проекта Крымского моста.