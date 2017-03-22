Вопросы и предложения горожан на публичных слушаниях обяжут вносить в протокол

duma.tyumen-city.ru

Проект о внесении изменений в порядок организации и проведения публичных слушаний в Тюмени представила депутат Тюменской городской думы от избирательного округа №3 Екатерина Вешкурцева на заседании комиссии по социальной политике.

По мнению депутата гордумы, правки в нормативные документы позволят максимально учитывать мнение населения в решении жизненно важных вопросов местного значения, а также повысить активную гражданскую позицию.

"Моя инициатива обусловлена сделать процесс публичных слушаний еще более открытым. Если очень кратко изложить суть моей нормотворческой инициативы, то в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний участники задают вопросы по существу, отраслевой орган составляет протокол. В протокол и сейчас включают предложения и рекомендации, а также ответы. Но мы закрепляем данную обязанность на уровне нормативно-правового акта", - пояснила Екатерина Вешкурцева.

Возражений у членов комиссии по социальной политике не было. На ближайшем заседании Тюменской городской думы депутаты примут решение относительно инициативы Екатерины Вешкурцевой.

Ирина Ромашкина