Тобольские студенты попробуют себя в профессии нефтехимика

фото Тобольской промплощадки

Квест-игру "СИБУР – лидер нефтехимии" проведут для студентов на базе Тобольского индустриального института в рамках "Дня СИБУРа" 24 марта.

Запланирован конкурс профессионального мастерства для обучающихся отделения средне-профессионального образования по профессии "Аппаратчик-оператор нефтехимического производства", а также тематические олимпиады для старшеклассников и студентов-третьекурсников.

На ООО "СИБУР Тобольск" пройдет заседание учебно-производственной комиссии по практическим занятиям студентов и предварительное собеседование на отбор в корпоративные группы второкурсников направлений "Химическая технология", "Энерго-ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии".

Также студенты посетят с обзорной экскурсией действующие производства "СИБУР Тобольска", сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

В окончании "Дня СИБУРа" пройдет торжественное подписание договоров на дуальную форму обучения со студентами-энергетиками и студентами-аппаратчиками, обучающимися по целевым договорам с последующим трудоустройством на Тобольскую промплощадку.