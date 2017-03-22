ТюмГУ и "ОПОРА РОССИИ" будут вместе учить будущих журналистов

фото ИА "Тюменская линия"

Тюменское региональное отделение "ОПОРЫ РОССИИ" и кафедра журналистики ТюмГУ подписали договор о партнерстве, в рамках которого будет реализован обучающий курс "Медиаэкономика и бизнес-пространство".

"Это очень важно для нас, журналисту без знания экономики трудно работать и оставаться в профессии, - отметила заведующая кафедры журналистики ТюмГУ Ольга Петрова. - В прошлом году в университете открылась новая магистратура: Проектирование и управление в сфере коммуникаций. И наша задача сориентировать наших магистров на собственное дело на собственный бизнес. Нам важно показать им не только как журналист может освещать экономику, но и как журналист, или специалист в области медиа может стать бизнесменом в области медиа. И среди наших нынешних магистров уже есть люди, которые имеют свое небольшое дело, свой опыт. А те, кто такого опыта не имеет, будет иметь возможность увидеть, как серьезный бизнес развивается, какие закономерности в этом деле есть".

Такие возможности студентам ТюмГУ обязуется предоставить Тюменское региональное отделение "ОПОРЫ РОССИИ". Председатель этой общественной организации Эдуард Омаров выразил надежду, что новый проект позволит вырастить гигантов журналистики, экспертов в области экономики.

"Их сегодня не хватает, - заявил он. - А они нам нужны. У нас очень много талантливых социально ориентированных предпринимателей, о которых мало кто знает. О них надо рассказывать. Грамотный экономический обзор может подсказать предпринимателям, ищущим точки роста, какие рынки развиваются, что в экономике происходит, чего ожидать в ближайшем будущем и в перспективе. Через пять лет, как минимум, такое экспертное сообщество в Тюмени будет".

Председатель Союза журналистов Тюменской области Владимир Кузнецов уверен, что появление экспертного сообщества журналистов-экономистов приведет к созданию новых специализированных изданий и редакций.

фото ИА "Тюменская линия"

Борис Олейник