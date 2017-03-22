up

22.03.2017 среда

EUR 61.7308

USD 57.2323

В Тюмени -2..-4 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Жительницу Тюмени обвиняют в крупном хищении

17:26 22 марта 2017 | mobile | | print версия для печати

Уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Тюмени рассмотрит суд. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как следует из материалов уголовного дела, женщина работала в ООО "Унисон Капитал", которое занималась финансовой, брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью. В ее окружении были состоятельные люди.

Она предлагала им заключать с ней. как физическим лицом, договоры процентного займа под 5, 6, 7 или 10% ежемесячно. Первоначально обвиняемая исправно выплачивала проценты и некоторые из граждан стали увеличивать передаваемые ей суммы. Однако обратно своих денег они так и не получили. Кроме того, она обманула свою родственницу, взяв у нее деньги и не вернув их. Сумма похищенных средств превысила 53 млн рублей. По делу признаны потерпевшими 23 человека. Большинство из них жители Тюмени. Есть пострадавшие из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

От действий женщины пострадала и финансовая компания, в которой она работала. Один из клиентов фирмы передал ей 10,7 млн рублей для внесения в кассу фирмы, однако она этого не сделала и распорядилась денежными средствами по своему усмотрению. У других клиентов – семейной пары аферистка продала акции нефтяной компании, а вырученные за них более 24,8 млн рублей похитила, производя вывод денежных средств в адрес третьих лиц. Финансовая компания первому клиенту вернула деньги, а семейной паре за счет своих средств купила акции нефтяной компаний. В результате действий обвиняемой финансовой фирме был причинен ущерб в сумме свыше 35,5 млн рублей.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по делу с сентября 2010 года по октябрь 2014 года, составил более 88,8 млн рублей.

В январе 2015 года аферистка была уволена с работы. В августе 2016 года по решению суда она заключена под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

Последние новости

18:10 Вопросы и предложения горожан на публичных слушаниях обяжут вносить в протокол
17:59 23 марта - события дня
17:48 В Тюменской области заболеваемость ОРВИ не превышает пороговый уровень
17:37 На Ямале установят новые комплексы фиксации правонарушений на дорогах
17:26 Жительницу Тюмени обвиняют в крупном хищении
17:15 Тобольские студенты попробуют себя в профессии нефтехимика
17:04 В Рощино ликвидировали условный теракт
16:53 В районе строительства Крымского моста найдена голова древней скульптуры Фото
16:42 Тюменцев наградят почетными грамотами гордумы
16:31 В детсадах Тюмени используются новые методики развития и сохранения здоровья
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев распорядился выделить средства для установки станций очистки воды в Тюменском районе

Владимир Якушев: четыре федеральных проекта в сфере здравоохранения реализуют в регионе

Индонезию интересуют тюменская сталь, зерно и нефтегазовый комплекс

Политика

Тюмень и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в ряде отраслей

В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Экономика

СИБУР все больше применяет отечественные контрольно-измерительные приборы

Бизнес северных регионов приедет в Тюмень с деловой миссией

Ситниковский молокозавод: первая сгущенка в СССР и спецзаказ для космонавтов

Общество

Вопросы и предложения горожан на публичных слушаниях обяжут вносить в протокол

23 марта - события дня

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ не превышает пороговый уровень

Спорт

Сильнейшие стреляющие лыжники страны соберутся в Увате

Михаил Ломоносов добрался до столицы Югры

Две сибирячки лидируют на Южном Урале

Происшествия

Жительницу Тюмени обвиняют в крупном хищении

На Урале педофил год преследовал падчерицу

Истязатель и насильник из Пыть-Яха проведет за решеткой долгие годы
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+