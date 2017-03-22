Жительницу Тюмени обвиняют в крупном хищении

Уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Тюмени рассмотрит суд. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как следует из материалов уголовного дела, женщина работала в ООО "Унисон Капитал", которое занималась финансовой, брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью. В ее окружении были состоятельные люди.

Она предлагала им заключать с ней. как физическим лицом, договоры процентного займа под 5, 6, 7 или 10% ежемесячно. Первоначально обвиняемая исправно выплачивала проценты и некоторые из граждан стали увеличивать передаваемые ей суммы. Однако обратно своих денег они так и не получили. Кроме того, она обманула свою родственницу, взяв у нее деньги и не вернув их. Сумма похищенных средств превысила 53 млн рублей. По делу признаны потерпевшими 23 человека. Большинство из них жители Тюмени. Есть пострадавшие из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

От действий женщины пострадала и финансовая компания, в которой она работала. Один из клиентов фирмы передал ей 10,7 млн рублей для внесения в кассу фирмы, однако она этого не сделала и распорядилась денежными средствами по своему усмотрению. У других клиентов – семейной пары аферистка продала акции нефтяной компании, а вырученные за них более 24,8 млн рублей похитила, производя вывод денежных средств в адрес третьих лиц. Финансовая компания первому клиенту вернула деньги, а семейной паре за счет своих средств купила акции нефтяной компаний. В результате действий обвиняемой финансовой фирме был причинен ущерб в сумме свыше 35,5 млн рублей.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по делу с сентября 2010 года по октябрь 2014 года, составил более 88,8 млн рублей.

В январе 2015 года аферистка была уволена с работы. В августе 2016 года по решению суда она заключена под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.