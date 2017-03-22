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На Ямале установят новые комплексы фиксации правонарушений на дорогах

17:37 22 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Север-Пресс"

Устаревшие комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения установят на Ямале.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", в ближайшее время оборудование приобретут для Нового Уренгоя и Надымского района. Во втором квартале в округе заработают передвижные комплексы фотовидеофиксации правил дорожного движения. Обеспечивать их работу будет организация, определенная по итогам торгов. В окружном бюджете на эти цели выделили 8,5 млн рублей.

Отметим, за два месяца текущего года вынесли 4,5 тыс. постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных в автоматическом режиме на сумму 2,5 млн. рублей. Взыскали 1,8 млн рублей.

Всего в регионе действуют 21 стационарный и 19 передвижных комплексов фотовидеофиксации правонарушений, а также два комплекса фотовидеофиксации "Паркон", предназначенные для выявления нарушений правил парковки.
Решение о приобретении такого оборудования в последующие годы будет принимать с учетом оперативной обстановки на территории муниципальных образований и по согласованию с окружным управлением Госавтоинспекции.

Теги: видеонаблюдение , Ямал , дорожная безопасность

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