В прокуратуре Тюменской области рассмотрели вопросы экологии

proctmo.ru

Почти 2,3 тыс. нарушений в области охраны окружающей среды и природопользования выявили сотрудники прокуратуры Тюменской области в 2016 году. Это в 3,8 раз больше, чем четырьмя годами ранее.

Такие цифры сообщил прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, открывая третий форум прокуратуры. В Год экологии надзорное ведомство и приглашенные эксперты посвятили встречу вопросам охраны природы.

"Тюменская область входит в десятку регионов с благополучной экологической обстановкой, но есть нерешенные проблемы, поэтому в последние годы мы значительно усилили внимание к соблюдению законодательства об охране природы. В 2015 году создана природоохранная прокуратура, в результате существенно увеличилась интенсивность проверок и количество выявленных нарушений", - отметил он.

С начала 2017 года года сотрудники ведомства выявили 343 нарушения. В сфере их внимания – надзор за соблюдением законов в области охраны водных ресурсов, лесо - и недропользования, особо охраняемых природных территорий.

Ключевым направлением в ведомстве называют контроль за исполнением законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

В регионе действуют 20 полигонов ТБО, 402 санкционированные свалки и 175 несанкционированных. После вмешательства прокуратуры в 2016 году ликвидированы 60 стихийных площадок с мусором. Выработано решение по рекультивации земельного участка рядом с д. Посохово в Тюменском районе, куда десятки лет вывозили отходы производства.

"Около миллиона кубоветров метана содержится внутри тела свалки, сейчас готовится документация для подготовки проекта рекультивации. Есть угроза для экологической безопасности Тюменского района, сроки у нас очень ограничены, поэтому проектирование пройдет в сжатые сроки", - отметила и.о. директора департамента недропользования и экологии Тюменской области Наталья Страшкова.

Заместитель прокурора Руфат Биктимиров заострил внимание на пробелах в законодательстве об отходах производства и потребления, и призвал участников заседания к совместным действиям.

"Внесены существенные изменения в законодательство, такие полномочия у органов местного самоуправления изъяты и переданы в субъекты РФ. При этом форма участия органов местного самоуправления, городских поселений, муниципальных районов и городских округов в организации деятельности, в названной законодательной сфере, не определена. Это тоже является серьезным упущением. Нужно серьезно поработать, воспользоваться полномочиями областной думы", - сказал он.

Участники форума поднимали вопросы загрязнения воздуха, борьбы с браконьерами, водоснабжения жителей Тюмени, создания вокруг города "зеленого пояса".

Как отметил Владимир Владимиров, все предложения и замечания будут учтены и приняты в работу.

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Татьяна Ковалева