up

22.03.2017 среда

EUR 61.7308

USD 57.2323

В Тюмени -3..-5 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В прокуратуре Тюменской области рассмотрели вопросы экологии

18:27 22 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
proctmo.ru

Почти 2,3 тыс. нарушений в области охраны окружающей среды и природопользования выявили сотрудники прокуратуры Тюменской области в 2016 году. Это в 3,8 раз больше, чем четырьмя годами ранее.

Такие цифры сообщил прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, открывая третий форум прокуратуры. В Год экологии надзорное ведомство и приглашенные эксперты посвятили встречу вопросам охраны природы.

"Тюменская область входит в десятку регионов с благополучной экологической обстановкой, но есть нерешенные проблемы, поэтому в последние годы мы значительно усилили внимание к соблюдению законодательства об охране природы. В 2015 году создана природоохранная прокуратура, в результате существенно увеличилась интенсивность проверок и количество выявленных нарушений", - отметил он.

С начала 2017 года года сотрудники ведомства выявили 343 нарушения. В сфере их внимания – надзор за соблюдением законов в области охраны водных ресурсов, лесо - и недропользования, особо охраняемых природных территорий.

Ключевым направлением в ведомстве называют контроль за исполнением законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

В регионе действуют 20 полигонов ТБО, 402 санкционированные свалки и 175 несанкционированных. После вмешательства прокуратуры в 2016 году ликвидированы 60 стихийных площадок с мусором. Выработано решение по рекультивации земельного участка рядом с д. Посохово в Тюменском районе, куда десятки лет вывозили отходы производства.

"Около миллиона кубоветров метана содержится внутри тела свалки, сейчас готовится документация для подготовки проекта рекультивации. Есть угроза для экологической безопасности Тюменского района, сроки у нас очень ограничены, поэтому проектирование пройдет в сжатые сроки", - отметила и.о. директора департамента недропользования и экологии Тюменской области Наталья Страшкова.   

Заместитель прокурора Руфат Биктимиров заострил внимание на пробелах в законодательстве об отходах производства и потребления, и призвал участников заседания к совместным действиям. 

"Внесены существенные изменения в законодательство, такие полномочия у органов местного самоуправления изъяты и переданы в субъекты РФ. При этом форма участия органов местного самоуправления, городских поселений, муниципальных районов и городских округов в организации деятельности, в названной законодательной сфере, не определена. Это тоже является серьезным упущением. Нужно серьезно поработать, воспользоваться полномочиями областной думы", - сказал он.

Участники форума поднимали вопросы загрязнения воздуха, борьбы с браконьерами, водоснабжения жителей Тюмени, создания вокруг города "зеленого пояса".

Как отметил Владимир Владимиров, все предложения и замечания будут учтены и приняты в работу. 

﻿
proctmo.ru
1 /

Татьяна Ковалева

Теги: экология , законодательство , прокуратура , Владимир Владимиров , отходы

Последние новости

18:27 В прокуратуре Тюменской области рассмотрели вопросы экологии Фото
18:16 Владимир Якушев и Александр Клюкин обсудили итоги выборов-2016 Фото
18:10 Вопросы и предложения горожан на публичных слушаниях обяжут вносить в протокол
17:59 23 марта - события дня
17:48 В Тюменской области заболеваемость ОРВИ не превышает пороговый уровень
17:37 На Ямале установят новые комплексы фиксации правонарушений на дорогах
17:26 Жительницу Тюмени обвиняют в крупном хищении
17:15 Тобольские студенты попробуют себя в профессии нефтехимика
17:04 В Рощино ликвидировали условный теракт
16:53 В районе строительства Крымского моста найдена голова древней скульптуры Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев и Александр Клюкин обсудили итоги выборов-2016

Владимир Якушев распорядился выделить средства для установки станций очистки воды в Тюменском районе

Владимир Якушев: четыре федеральных проекта в сфере здравоохранения реализуют в регионе

Политика

Тюмень и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в ряде отраслей

В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Экономика

СИБУР все больше применяет отечественные контрольно-измерительные приборы

Бизнес северных регионов приедет в Тюмень с деловой миссией

Ситниковский молокозавод: первая сгущенка в СССР и спецзаказ для космонавтов

Общество

В прокуратуре Тюменской области рассмотрели вопросы экологии

Вопросы и предложения горожан на публичных слушаниях обяжут вносить в протокол

23 марта - события дня

Спорт

Сильнейшие стреляющие лыжники страны соберутся в Увате

Михаил Ломоносов добрался до столицы Югры

Две сибирячки лидируют на Южном Урале

Происшествия

Жительницу Тюмени обвиняют в крупном хищении

На Урале педофил год преследовал падчерицу

Истязатель и насильник из Пыть-Яха проведет за решеткой долгие годы
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+