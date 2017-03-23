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В Тюмени стабильная ситуация в сфере межнациональных отношений

12:29 23 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
duma.tyumen-city.ru

Более 90% опрошенных жителей областного центра считают Тюмень городом толерантности, в котором плодотворно развиваются межнациональные и межконфессиональные отношения.

Депутат Тюменской городской думы от избирательного округа №2, председатель постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Ольга Павлова на заседании оценила работу специалистов, реализующих муниципальную программу "Обеспечение межнационального и межконфессионального согласия на территории города Тюмени на 2014-2019 годы".

По ее мнению, работа ведется хорошо, есть результаты: в минувшем году в Тюмени не случилось ни одной конфликтной ситуации, а массовые выступления или митинги носили сугубо положительный характер. Все религиозные мероприятия проводились в рамках праздников, конфликтов на мероприятиях не было. Удовлетворила депутата и эффективная работа с бюджетом программы – все средства использованы целенаправленно.

Председатель комитета по межнациональным отношениям Роман Малыгин пояснил, что бюджет программы в 1 млн 282 тыс. рублей использовали полностью: из городского бюджета потратили 438 тыс. рублей, еще 844 тыс. рублей – это средства областного бюджета.

288 тыс. рублей из городского бюджета направили на проведение мероприятий ко Дню народного единства. В них приняли участие более двух тысяч человек. Организаторами мероприятий стали департамент культуры и муниципальные учреждения культуры.

844 тыс. рублей областного бюджета направили на возмещение затрат и расходов на мероприятия по социально-бытовому обустройству лиц, проживавших в гостинице "Искра".

150 тыс. рублей потратили на выпуск и распространение информационных и тематических материалов, направленных на укрепление толерантного отношения населения к конфессиональным и национальным этническим группам. Департамент по спорту и молодежной политике подготовил для этих целей более 150 единиц материалов.

Депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева считает, что профилактическая работа комитета по межнациональным отношениям дает положительные результаты, в том числе благодаря слаженной работе с волонтерским движением. Большую работу комитет ведет по безопасности интернет-пространства. Этот труд оценила и Ольга Павлова.

"По отчетам комиссии по межнациональным отношениям мы видим, что Тюмень – благоприятный город. Это еще раз подтверждает, что Тюмень – лучший город России. Мы обсуждали тему интернет-пространства, насколько оно защищено и насколько оно контролируется. По докладам департамента культуры, спорта и молодежной политики, образования, у нас очень хорошо работают волонтеры. Спасибо студентам, молодым жителям Тюмени. Они продвинуты в этом направлении более, чем старшее поколение, их результаты нас радуют. Я могу сказать, что в Сети мы достаточно защищены", - отозвалась о работе комитета по межнациональным отношениям Ольга Павлова.

Ирина Ромашкина

Теги: Ольга Павлова , Альбина Селезнева , межнациональные отношения , гордума , толерантность

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