Владимир Якушев и Александр Клюкин обсудили итоги выборов-2016

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Александр Клюкин провели рабочую встречу, на которой обсудили прошедшие в 2016 году выборы в Государственную думу, Тюменскую областную думу, работу облизбиркома, совершенствование законодательства в сфере выборов.

Во встрече приняли участие вице-губернатор Сергей Сарычев, заместитель губернатора Татьяна Костарева, председатель тюменского облизбиркома Игорь Халин.

Александр Клюкин проинформировал губернатора о состоявшемся совещании с представителями региональных отделений политических партий, зарегистрированных в Тюменской области, поделился планами работы в регионе.

Представитель ЦИК проведет еще ряд совещаний с членами и работниками аппарата Избирательной комиссии Тюменской области, а также территориальных избирательных комиссий.