Владимир Якушев и Александр Клюкин обсудили итоги выборов-2016
admtyumen.ru
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Александр Клюкин провели рабочую встречу, на которой обсудили прошедшие в 2016 году выборы в Государственную думу, Тюменскую областную думу, работу облизбиркома, совершенствование законодательства в сфере выборов.
Во встрече приняли участие вице-губернатор Сергей Сарычев, заместитель губернатора Татьяна Костарева, председатель тюменского облизбиркома Игорь Халин.
Александр Клюкин проинформировал губернатора о состоявшемся совещании с представителями региональных отделений политических партий, зарегистрированных в Тюменской области, поделился планами работы в регионе.
Представитель ЦИК проведет еще ряд совещаний с членами и работниками аппарата Избирательной комиссии Тюменской области, а также территориальных избирательных комиссий.