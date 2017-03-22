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Владимир Якушев и Александр Клюкин обсудили итоги выборов-2016

18:16 22 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Александр Клюкин провели рабочую встречу, на которой обсудили прошедшие в 2016 году выборы в Государственную думу, Тюменскую областную думу, работу облизбиркома, совершенствование законодательства в сфере выборов.

Во встрече приняли участие вице-губернатор Сергей Сарычев, заместитель  губернатора Татьяна Костарева, председатель тюменского облизбиркома Игорь Халин.

Александр Клюкин проинформировал губернатора о состоявшемся совещании с представителями региональных отделений политических партий, зарегистрированных в Тюменской области, поделился планами работы в регионе.

Представитель ЦИК проведет еще ряд совещаний с членами и работниками аппарата Избирательной комиссии Тюменской области, а также территориальных избирательных комиссий.

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admtyumen.ru
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Теги: облдума , Александр Клюкин , Владимир Якушев , Госдума , выборы

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