На Ямале завели уголовное дело на ревнивца

cross-club.ru

Уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, подозреваемого в нарушении неприкосновенности жилища, возбудил следственный отдел по городу Лабытнанги следственного управления Следственного комитета России по Ямалу.

16 марта с 17 до 18 часов мужчина против воли потерпевшей незаконно проник в ее жилище, чем нарушил гарантированное ст. 25 Конституции РФ право гражданина на неприкосновенность его жилища.

При допросе молодой человек пояснил, что им двигало чувство ревности, так как накануне он узнал, что его возлюбленная встречается с другим мужчиной. Шумное выяснение отношений между подозреваемым и его подругой прекратили соседи, обратившиеся за помощью в отделение полиции.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств вины подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.