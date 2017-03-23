Томаш Хоссу: тюменские нейрохирурги – профессионалы высшего класса

Фото пресс-службы ФЦН

Мастер-классы "живой хирургии" проходили во время международной конференции "Минимально инвазивная хирургия позвоночника" в Федеральном центре нейрохирургии.

Российские и зарубежные эксперты выступили перед слушателями с лекциями. За ходом операций на мастер-классах можно было наблюдать по 3D-трансляции из операционных.

Специальным гостем конференции стал нейрохирург из Университетской клиники в Градец-Кралове (Чешская Республика) Томаш Хоссу, на которого произвел неизгладимое впечатление центр нейрохирургии в Тюмени и его персонал. На протяжении последних десяти лет Томаш Хоссу специализируется на минимально инвазивной хирургии при дегенеративных заболеваниях позвоночника.

"В Чехии я работаю в отделении, которое по структуре очень похоже на ФЦН. Хотелось бы отметить высочайший уровень профессионализма российских врачей, и тюменских в частности. Нейрохирургический центр вызвал у меня восхищение. Я побывал здесь в первый, но, надеюсь, не в последний раз. Я бы рекомендовал нашим молодым врачам приехать сюда на более длительное время, в тюменском центре они смогут многому научиться и увидеть то, чего нет в других клиниках", - сказал чешский нейрохирург.

Выступил перед слушателями и тюменский эксперт, заведующий нейрохирургическим отделением №3 ФЦН Валерий Манащук. Его доклад о хирургии позвоночника с использованием стабилизирующих систем под нейронавигационным контролем вызвал огромный интерес участников.

Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ Северо-Западного государственного медицинского университета им.И. И. Мечникова Дмитрий Пташников, вошедший в лекторский состав конференции, отметил, что благодаря дружественной и гостеприимной атмосфере ему было комфортно не только читать лекции, но и работать в операционной.

"Это не так просто, когда проводишь операцию на чужой территории, без любимых инструментов. Но было очень приятно чувствовать поддержку со стороны всех участников. Тюменская область - это инновационный регион. Интересно быть там, где люди тратят много сил и средств, чтобы улучшить и так идеальную систему, созданную на уровне нашей страны. Я убедился, что в России есть центры, которым могут позавидовать и иностранные коллеги", - отметил он.

Случайным, но не менее важным гостем конференции стал один из первых учителей руководителя ФЦН Тюмени Альберта Суфианова, профессор кафедры госпитальной хирургии медицинского факультета Бурятского государственного университета Геннадий Жигаев.

"Я ехал сюда, чтобы договориться о возможности отправлять в Тюмень пациентов из Бурятии и случайно попал на конференцию. Мероприятие организовано превосходно – все действительно очень интересно, не надоедливо, здесь теория соединяется с практикой. За свой многолетний опыт я увидел такое впервые. Да и таких талантливых руководителей, как Альберт Акрамович, я не встречал. Где вы видели, чтобы профессор с утра до вечера лично находился в операционной? Я познакомился с профессором Суфиановым, когда он поступил в медицинский вуз Иркутска. Блестящий студент и организатор. Радует, что настоящие руководители в России еще не перевелись. В каждом кабинете центра работают грамотные специалисты, впечатляет и современное оборудование. Мы планируем подписать договор о сотрудничестве, надеюсь, что посетим этот центр вместе с министром здравоохранения", - рассказал Геннадий Жигаев.

По словам профессора Альбера Суфианова, направление минимально инвазивной спинальной хирургии давно интенсивно развивается, и теперь стоит задача обучить технологическим аспектам применения таких методов как можно большее количество специалистов.

"Для этого мы и организуем подобные конференции, поскольку не у каждого молодого специалиста есть возможность посещать образовательные курсы в зарубежных клиниках, чтобы встречаться со светилами мировой нейрохирургии. Наш центр успешно решает эту проблему, приглашая в Россию лучших профессионалов, готовых делиться опытом", - подчеркнул он.

О преимуществах конференций и образовательных программ, проходящих в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени, говорят и сами участники.

"Давно хотел попасть сюда на обучение, посмотрел годовой план образовательных циклов и выбрал эту программу. Конечно, тема, которая освещается, нам близка, мы пытаемся развивать это направление. Здесь показывают хирургию в совершенстве, очень интересно", - поделился впечатлениями нейрохирург из Перми Василий Назаренко.

Международная конференция "Минимально инвазивная хирургия позвоночника" проходила 21 и 22 марта на базе ФЦН в Тюмени. Данный курс плавно перетекает в другую международную конференцию с мастер-классом на тему "Инновационные технологии в нейрореабилитации пациентов неврологического и нейрохирургического профиля", которая будет работать 23 и 24 марта.

Оба мероприятия проводит Ассоциация нейрохирургов Тюменской области совместно с кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова при активном участии Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

﻿ Фото пресс-службы ФЦН 1 /

Соб. инф.