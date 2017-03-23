Тюменские дети создали азбуку города

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Более 500 детей приняли участие в конкурсе юных художников "Азбука Тюмени", посвященном 430-летию города. 36 ребят стали лауреатами в четырех номинациях в трех возрастных группах от пяти до 16 лет.

Дипломы и подарки на награждении в ДК "Нефтяник" вручали члены Союза художников РФ Александр Новик, Юрий Юдин, Юрий Рыбьяков, они же входили в состав жюри и оценивали работы детей.

В числе организаторов конкурса — Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия". Как отметил секретарь отделения Андрей Артюхов, партия с готовностью поддержала этот важный и нужный проект, в приоритете которого две темы: развитие творческих способностей детей и воспитание чувства любви к городу.

Андрей Артюхов вручил спецприз 12-летней Елизавете Макаровой: она стала обладательницей подарочного издания "Города великой России", несколько страниц которого посвящены Тюмени. "Статья о нашем городе проиллюстрирована акварельным рисунком с видом на красивейшее здание – бывшее коммерческое училище, ныне там располагается Тюменский индустриальный университет, - пояснил Андрей Артюхов. – Надеюсь, в следующем издании мы увидим работу кого-либо из участников нынешнего конкурса".

Елизавета учится в школе №67, а творчеством занимается в художественной школе им. А. П. Митинского. Она интересуется историей родного города, ее восхищают старинные здания, особенно церкви. "Одним из самых красивых сооружений Тюмени я считаю Спасский храм, который и стал темой моей картины. Я рисовала с натуры, доделывала работу дома на протяжении нескольких вечеров подряд. Очень рада, что она получила спецприз".

Еще одним подарком для участников стало известие, что 200 работ будут опубликованы в фотоальбоме "Азбука Тюмени", который Тюменский дом печати планирует выпустить к 1 июня. Его директор Лев Нежданов признался, что был удивлен количеством работ, присланных на конкурс. "Такая активность подрастающего поколения свидетельствует о том, что изобразительное искусство в городе живет и процветает. Педагоги и их воспитанники имеют отличный художественный вкус, в чем легко убедиться, глядя на картины. Если в регионе развиваются культура и искусство, то будет двигаться вперед и все остальное", - уверен Лев Нежданов.

Пока фотоальбом готовится к выходу в свет, начинает работу выставка конкурсных работ. Она побывает в театре кукол и масок, торгово-развлекательных центрах, школах.

Организаторы считают, что подобные мероприятия должны стать в Тюмени традиционными, поскольку способствуют не только развитию мастерства юных талантов, но и пробуждению интереса горожан к истории родного края, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".