Досрочная сдача ЕГЭ началась в регионе

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Досрочный период сдачи ЕГЭ проходит в Тюменской области с 23 марта по 14 апреля. Основной период ЕГЭ стартует 29 мая и продлится по 1 июля.

В 2017 году в досрочный период заявления на сдачу ЕГЭ подали 44 тыс. россиян, из них 2 тыс. человек – нынешние выпускники и 210 участников с ограниченными возможностями здоровья. В Тюменской области экзамен напишут почти 300 выпускников прошлых лет.

Для сдачи ЕГЭ в досрочный период будет задействовано 275 пунктов проведения экзамена (ППЭ) во всей России, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Содержательных изменений в экзамене в этом году нет, кроме отказа от тестовой части еще в трех предметах: химии, биологии и физике.

В 2017 году в досрочный период, как и в 2016 году, наиболее популярными предметами по выбору остаются обществознание (39,6%), история (21,3%), биология (16,9%), физика (16,3%).

В Тюменской области свой список популярных предметов: профильная математика, физика и русский язык – набор, необходимый для поступления на востребованные в регионе инженерные специальности. Также тюменцы пожелали сдать обществознание, биологию, литературу, историю, химию, английский, географию и информатику.

Для обеспечения информационной безопасности и снижения рисков по доставке экзаменационных материалов будут использоваться технологии печати и сканирование контрольных измерительных материалов в ППЭ прямо в аудиториях. На досрочном этапе эти технологии будут применяться во всех пунктах проведения экзаменов.

Также на досрочном этапе ЕГЭ обеспечен охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением на 100%.

Соб. инф.