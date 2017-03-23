На Тобольской площадке СИБУРа обучают студентов по дуальной программе

фото Тобольской промплощадки

Студенты Тюменского индустриального университета (филиала в Тобольске) проходят производственное обучение на Тобольской площадке СИБУРа по программе целевой подготовки кадров для действующих производств.

Их обучают в рамках системы дуального образования, когда теоретическая часть постигается в стенах института, а практическая - на действующих производствах. Дуальная система подготовки была пилотирована в 2016 году по инициативе Корпоративного университета компании и опорного вуза региона как система, позволяющая максимально погрузить будущих специалистов в производство. В течение первых трех месяцев программы студенты изучали работу корпоративного блока Тобольской площадки: проходили обучение требованиям охраны труда и промышленной безопасности, знакомились с Производственной системой СИБУРа. Затем они прошли тестирование на профессиональное и корпоративное соответствие. По итогам испытаний было отобрано более 50 молодых людей из высшего и среднего профессионального звена, которые получили возможность дальнейшего обучения по углубленной программе.

фото Тобольской промплощадки

В сентябре и октябре 2016 года у студентов прошли первые ознакомительные занятия на промышленной площадке, а в декабре началось изучение оборудования и технологических процессов. Вместе со студентами стажировку проходят преподаватели вуза, что позволяет подкреплять знания из учебников производственными примерами, приблизить теорию к практической действительности.

В январе и феврале 2017 года студенты направлений подготовки "Аппаратчик-оператор нефтехимического производства" и "Химическая технология органических веществ" прошли производственное обучение на установках предприятия: ПП, ЦГФУ, АКП, ЭТПГ, БК-2, ДБО-2/3. Ведущие инженеры провели для них занятия в подразделениях, закрепили теоретический материал на установках производств мономеров и полимеров.

Как рассказала студентка 3 курса направления "Химическая технология органических веществ" Юлия Козлова, благодаря производственному обучению вживую, а не только из учебников, можно познакомиться с такими сложными процессами, как дегидрирование изобутана, газоразделение ШФЛУ. "У нас есть возможность близко узнать руководителей установок, задать вопросы, зарекомендовать себя для трудоустройства", - отметила она.

фото Тобольской промплощадки

Также обучение на производстве проходят студенты высшего и среднего профессионального образований направлений подготовки "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" и "Электроэнергетика и электротехника". В ходе производственного обучения студенты изучают специфику оборудования и получают допуск к работам на производстве. Каждое занятие начинается с докладов студентов, которые ребята готовят по тому или иному элементу системы энергообеспечения СИБУР Тобольска, изученному самостоятельно на производстве совместно с наставником, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

По окончании обучения на производстве студенты пройдут практику и трехмесячную стажировку на Тобольской промплощадке с последующим трудоустройством и закреплением в бригадах в остановочный ремонт.