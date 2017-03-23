На улице Республики автомобиль сбил девушку и уехал, водитель разыскивается

Фото ГИБДД Тюменской области

Семь человек получили травмы в пяти дорожных авариях в Тюмени 22 марта.

Днем на ул. Домостроителей столкнулись самосвал "Вольво" и "Лада Ларгус". 66-летний водитель "Лады" получил травму головы и ушибы, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото ГИБДД Тюменской области

"Тойота Ленд Крузер Прадо" и "Инфинити FX" столкнулись вечером на перекрестке ул. 50 лет ВЛКСМ и Тульской. 25-летний водитель "Инфинити" получил травму головы и перелом костей стопы, у 54-летнего пассажира травмы грудной клетки и колена.

На ул. 50 лет Октября вечером столкнулись грузовой самосвал "Мерседес", "Рено", "Газель", легковой "Мерседес Е-класса" и "Опель". Ушибы получили 45-летний водитель "Рено" и 29-летний водитель легкового "Мерседеса".

Фото ГИБДД Тюменской области

Вечером на пешеходном переходе на ул. Республики, 181 автомобиль сбил 24-летнюю девушку. У пострадавшей перелом бедра. Водитель с места аварии скрылся, ведется розыск. Очевидцев происшествия и всех, кто располагает какой-либо информацией, ГИБДД просит обратиться в отделение по розыску полка ДПС по телефонам: 794-686, 794-589.

Соб. инф.