Программа капремонта многоквартирных домов в Тюмени дает результаты

Фото Тюменской городской думы

Высокий процент собираемости платежей за капитальный ремонт отметил председатель комиссии по экономической политике и ЖКХ Тюменской городской думы Юрий Баранчук.

Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской думы.

"Процент собираемости денежных средств очень большой, около 80 процентов. Хочется отдать должное и поблагодарить граждан за сознательность и сказать всем спасибо. Радует, что люди понимают, для чего собираются эти средства. Также нужно понимать, что возвращаться денежные средства будут еще и в большей мере: помимо банковских процентов ремонт будет субсидироваться за счет средств регионального бюджета", – пояснил Юрий Баранчук.

По словам председателя комиссии, важно, что из фонда капитального ремонта не идет финансирование фонда оплаты труда и содержание работников самого фонда.

"Финансирование происходит за счет средств областного бюджета. Мы получили четкий ответ, что деньги, полученные в качестве дивидендов, идут в общую копилку фонда по капитальному ремонту. Сумма это значительная - 120 миллионов рублей за 2016 год", - уточнил он.

В Тюмени действует краткосрочный план проведения капитального ремонта, который рассчитан до 2018 года. В краткосрочный план включены 454 многоквартирных дома. План разделен на три этапа, первый включал ремонт домов, запланированный еще в 2015 году. Работы продолжаются.

Как пояснил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, это связано с началом сбора средств на проведение ремонта.

"Работы начались после того, как на счет фонда поступила достаточная сумма денег. По состоянию на 30 января 2017 года, в 35 многоквартирных домах произведена замена лифтового оборудования, по 104 домам разработана проектная документация, по 84 домам организованы и проведены конкурсные процедуры на проведение работ по капитальному ремонту. 20 домов признаны аварийными и подлежат сносу, в связи с чем нет оснований для проведения капитального ремонта в них. В краткосрочный план 2017 года включены 162 многоквартирных дома", - сообщил Павел Перевалов.

Депутат Александр Захаров поинтересовался, когда реализация капитального ремонта будет выходить год в год, без задержек.

Павел Перевалов заверил, что к 18 октября 2018 года краткосрочный план по капремонту будет завершен.

Заместитель председателя городской думы Николай Романов выразил сомнения в том, что даже к 2018 году план будет выполнен.

"Мы всегда опаздывали, опаздываем и будем опаздывать. Это печально, нужно лучше работать и выполнять намеченные планы", - подчеркнул он.

"Для нас важно, что тюменцы видят, что ежегодно ремонтируются около 250 многоквартирных домов, чего раньше никогда не было, я считаю, что это хороший результат", - возразил Павел Перевалов.

Юрий Баранчук отметил, что важно выйти на реализацию программы год в год.

"С одной стороны, хорошо, что в фонде есть деньги. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы эта финансовая подушка не росла, нужно чтобы деньги работали и оборачивались. Хочется, чтобы ремонтные работы проводились вовремя. Если в доме течет крыша, и она должна быть сделана в этом году, то мы не можем сказать жителям, чтобы они еще год потерпели. Ни один тюменец такую позицию не поймет. Мы представители власти и должны сделать так, чтобы все было сделано в срок. Зачем тогда брать на себя обязательства, которые не выполняются", - возмутился он.

Павел Перевалов ответил, что не все вопросы в его компетенции, так как краткосрочный план утверждают в правительстве Тюменской области.

Директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области Светлана Цынская сообщила, что в октябре 2018 года начнется ремонт более 1,5 тыс. домов по всей области.

"По предварительным оценкам, на эти работы необходимо 4,5 миллиарда рублей. Мы ожидаем, что оставшиеся 2 миллиарда рублей будут собраны в марте 2018 года, так как собственникам квартир в нашей области начисляют минимум по 7,5 рубля за один квадрат жилья. Сейчас исполняется краткосрочный план 2016 года, в него внесено около 660 домов. Закончится он 31 августа 2017 года", – добавила она.

Депутат Мурат Тулебаев поинтересовался, кто принимает решение по ранжированию домов.

"Существует система мониторинга жилого фонда, которую ведет департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области вместе с муниципалитетами. На основании этих данных и по определенным критериям (срок последнего ремонта, срок постройки дома, износ всех систем) все многоквартирные дома ранжируются", - уточнила Светлана Цынская.

"Фонд создан не так давно, но уже видны существенные результаты. Важно правильно заполнять все документы, анкеты, формы для очередности. Есть механизм, который позволяет ускорить проведение работ по капитальному ремонту. Самое главное - нужно обосновать необходимость срочного капитального ремонта. Есть дома, где в подвале стоит вода. Ведь такой дом не может ждать пять лет своей очереди. Я считаю, что есть механизм улучшения жилищных условий в таких домах", - подытожил Юрий Баранчук.

Напомним, что если жители многоквартирного дома в состоянии самостоятельно провести капитальный ремонт дома, то они должны согласовать это с управляющей компанией. Управляющая компания изыскивает собственные средства или производит работы за счет собственников дома. После окончания работ фонд проводит проверку проектно-сметной документации и компенсирует затраты. Для этого необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта за консультацией. В Тюменской области всего четыре дома получили одобрение ремонта по данной системе.

Ирина Шемякина