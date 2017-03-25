25 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в конференц-центре отеля "Восток" (ул.Республики, 159) начнутся курсы неформального образования, направленные на профессиональное и личностное развитие молодежи Тюмени.

В Тюмени в 10 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется XVII областной национальный фестиваль-конкурс детского художественного творчества "Радуга".

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется командное первенство Тюменской области по шахматам "Белая ладья".

В Тюмени в 11 часов в детской школе искусств "Гармония" (пр. Заречный, 4а) начнется XII открытый городской конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей "Пою тебе, мое Отечество".

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется открытие Года экологии.

В Тюмени в 12 часов в детской школе искусств им. В. Знаменского (ул. Республики, 42) начнется школьный конкурс детских хореографических постановок "Весенняя капель".

В Тюмени в 19 часов во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется фестиваль региональной лиги "ЗАПСИБ" МС КВН.

В Тюмени состоится цикл мастер-классов по предприятиям индустрии гостеприимства в рамках областного конкурса "Школа гостеприимства: мой первый проект в сервисе и туризме" для школьников.

В Тюменском районе в 11 часов в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется чемпионат России по биатлону.

В Тобольске в 14 часов на ул. Октябрьской, 39 начнется акция "Тобольск – тоболякам" (экскурсия в музей печати и мастер-класс по истории письма).

Этот день в истории:

1821 - в Греции началось восстание против турецкого владычества, в результате которого страна обрела независимость.

1867 - родился Артуро Тосканини, знаменитый итальянский дирижер, художественный руководитель театров "Ла Скала" и "Метрополитен-опера".

1871 - родился Игорь Грабарь, художник.

1918 - в 55 лет умер Клод Дебюсси, французский композитор, основоположник музыкального импрессионизма.

1947 - родился Элтон Джон.

1956 - в Дубне открыт Объединенный институт ядерных исследований.

1957 - заключен договор об образовании Европейского экономического сообщества (ЕЭС).

1974 - на советские киноэкраны вышел фильм Василия Шукшина "Калина красная".

1975 - короля Саудовской Аравии Фейсала убил собственный племянник.

1989 - умер Марис Лиепа, один из лучших в СССР артистов балета.

1997 - охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро объявили, что обнаружили у берегов Эквадора затонувший в 1654 году испанский галеон La Capitana с грузом золота и серебра.

2002 - обнаружен ген эпилепсии.

2003 - Федор Конюхов установил мировой рекорд для многокорпусных судов.

2010 - Рустам Минниханов принес присягу и официально вступил в должность президента Республики Татарстан.