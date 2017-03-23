24 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется открытие областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных организаций.

В Тюмени в 13 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется фестиваль национальных культур "Хоровод дружбы".

В Тюмени в 15 часов в ТРЦ "Гудвин" (ул. М. Горького, 70) начнется акция "Фиолетовые дни" по профилактике и оказанию первой помощи при эпилепсии.

В Тюмени в 17 часов в ТРЦ "Гудвин" (ул. М. Горького, 70) откроется фотовыставка "Твое здоровье в твоих руках. Засветись" и будет работать передвижной флюорограф.

В Тюменском районе в 10 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся отборочные соревнования среди сотрудников органов прокуратуры Уральского федерального округа по лыжным гонкам.

В Тобольске в 12 часов в школе №9 (4 мкр., 47) начнется закрытие городского фестиваля театральных коллективов "Премьера-2017".

Этот день в истории:

1782 - родился Орест Кипренский, художник-портретист, представитель романтизма.

1794 - Тадеуш Костюшко избран руководителем польского восстания против России.

1801 - в результате дворцового переворота убит русский император Павел I.

1877 - родился Алексей Новиков-Прибой, писатель-маринист.

1882 - немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии им возбудителя туберкулеза.

1882 - умер Генри Уодсворт Лонгфелло, американский поэт.

1891 - родился Сергей Вавилов, физик, президент Академии наук СССР.

1896 - в Афинах открылись первые Олимпийские игры.

1896 - Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества впервые осуществил передачу радиосигнала.

1900 - родился Иван Козловский, оперный певец.

1905 - умер Жюль Верн, классик романтико-приключенческой и основоположник научно-фантастической литературы.

1906 - родилась Клавдия Шульженко, советская эстрадная певица.

1945 - началось контрнаступление советских войск в Венгрии в районе озера Балатон.

1946 - умер Александр Алехин, четвертый чемпион мира по шахматам.

1948 - умер Николай Бердяев, один из самых знаменитых русских философов.

1949 - Николай Булганин снят с поста министра обороны СССР и заменен маршалом Александром Василевским.

1976 - в результате военного переворота в Аргентине была свергнута президент Исабель Перон.

1990 - в Узбекистане учрежден пост президента.

1992 – в районе п. Ванавара потерпел катастрофу вертолет Ми-6. Погиб один человек.

1999 - началась агрессия НАТО против Югославии.

2001 – чеченские террористы устроили взрывы в Ессентуки и Минеральных Водах и в п. Адыге-Хабль. Погибли 23 человека, ранены 53.

2008 - в Олимпии зажжен олимпийский огонь пекинской Олимпиады.