24 марта - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов 30 минут в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется открытие областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных организаций.
В Тюмени в 13 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется фестиваль национальных культур "Хоровод дружбы".
В Тюмени в 15 часов в ТРЦ "Гудвин" (ул. М. Горького, 70) начнется акция "Фиолетовые дни" по профилактике и оказанию первой помощи при эпилепсии.
В Тюмени в 17 часов в ТРЦ "Гудвин" (ул. М. Горького, 70) откроется фотовыставка "Твое здоровье в твоих руках. Засветись" и будет работать передвижной флюорограф.
В Тюменском районе в 10 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся отборочные соревнования среди сотрудников органов прокуратуры Уральского федерального округа по лыжным гонкам.
В Тобольске в 12 часов в школе №9 (4 мкр., 47) начнется закрытие городского фестиваля театральных коллективов "Премьера-2017".
Этот день в истории:
1782 - родился Орест Кипренский, художник-портретист, представитель романтизма.
1794 - Тадеуш Костюшко избран руководителем польского восстания против России.
1801 - в результате дворцового переворота убит русский император Павел I.
1877 - родился Алексей Новиков-Прибой, писатель-маринист.
1882 - немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии им возбудителя туберкулеза.
1882 - умер Генри Уодсворт Лонгфелло, американский поэт.
1891 - родился Сергей Вавилов, физик, президент Академии наук СССР.
1896 - в Афинах открылись первые Олимпийские игры.
1896 - Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества впервые осуществил передачу радиосигнала.
1900 - родился Иван Козловский, оперный певец.
1905 - умер Жюль Верн, классик романтико-приключенческой и основоположник научно-фантастической литературы.
1906 - родилась Клавдия Шульженко, советская эстрадная певица.
1945 - началось контрнаступление советских войск в Венгрии в районе озера Балатон.
1946 - умер Александр Алехин, четвертый чемпион мира по шахматам.
1948 - умер Николай Бердяев, один из самых знаменитых русских философов.
1949 - Николай Булганин снят с поста министра обороны СССР и заменен маршалом Александром Василевским.
1976 - в результате военного переворота в Аргентине была свергнута президент Исабель Перон.
1990 - в Узбекистане учрежден пост президента.
1992 – в районе п. Ванавара потерпел катастрофу вертолет Ми-6. Погиб один человек.
1999 - началась агрессия НАТО против Югославии.
2001 – чеченские террористы устроили взрывы в Ессентуки и Минеральных Водах и в п. Адыге-Хабль. Погибли 23 человека, ранены 53.
2008 - в Олимпии зажжен олимпийский огонь пекинской Олимпиады.