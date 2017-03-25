Тюменская область делегировала лучших учеников на Всероссийскую олимпиаду школьников

Фото: ИА Тюменская линия

28 ребят из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска представят Тюменскую область на Всероссийской олимпиаде школьников. Им предстоит продемонстрировать знания в 21 предмете, сообщает региональный департамент образования и науки.

По словам члена общественного совета при областном департаменте образования и науки Дины Горковец, в числе финалистов не только старшеклассники. Высокие баллы в региональном этапе сразу по двум предметам – математике и немецкому языку - набрали ученики 8 класса Елизавета Горбачева (школа №83 г. Тюмени), Иван Кабашный и Михаил Тутанов из областной физико-математической школы, а также пятеро девятиклассников.

На этой неделе в Смоленске проходит всероссийская олимпиада по астрономии, где Тюменскую область представляет десятиклассник Алексей Потапов из тобольской гимназии имени Н.Д. Лицмана. Тюменец Глеб Афанасьев отправится в Волгоград на всероссийскую олимпиаду по праву. В последнюю неделю марта в Казани пройдет олимпиада по информатике, в которой участвует одиннадцатиклассник гимназии ТюмГУ Константин Сапрыкин.