Тюменцы достойно представили регион на фестивале "РобоФест-2017"

Фото информационного агентства "Тюменская линия"

Проект "Аэропорт-81" тюменского лицея № 81 стал победителем в двух номинациях: "Лучшее конструкторское решение" и "Инженерный проект" на Всероссийском фестивале "РобоФест-2017". Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, Тюменскую область на фестивале представили команды тюменских гимназий № 16 и 49, школы №70, учебного центра "Курсор" и областной физико-математической школы.

В направлении Junior FIRST LEGO League (JrFLL) команда "СуперЛегоФантазеры" из тюменской школы №65 победила в номинации "Сложность в оформлении".

Третье место в Кубке РТК в номинации "Экстремал" занял тюменский школьник Марк Турков. Он управлял роботом дистанционно, используя только видеозрение робота. В арсенале Марка много других изобретений: беспилотник для охраны лесов, велосигнализация и другое.

В одном из труднейших направлений FIRST LEGO League (FLL) достойно выступила команда "Крути мотор" школы № 70 г. Тюмени. Соревнования включало в себя игры роботов на поле и защиту проектов. Жюри оценивали эрудицию и знания ребят, командную работу, конструкцию их изобретений. В результате тюменские школьники заняли 4 место из 47, сообщает "Кoмсомoльская правда –Тюмeнь".

В РобоКарусели ребята областной физико-математической школы заняли 13 строчку рейтинга и прошли во второй тур. Результаты олимпиады по физике станут известны позже. Напомним, что лучшие 15 ребят будут зачислены на физические факультеты крупнейших вузов, еще 50 отличившихся получат льготы при поступлении на технические направления.