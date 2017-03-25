up

25.03.2017 суббота

EUR 61.8636

USD 57.4247

В Тюмени 2..4 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы достойно представили регион на фестивале "РобоФест-2017"

19:27 24 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото информационного агентства "Тюменская линия"

Проект "Аэропорт-81" тюменского лицея № 81 стал победителем в двух номинациях: "Лучшее конструкторское решение" и "Инженерный проект" на Всероссийском фестивале "РобоФест-2017". Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, Тюменскую область на фестивале представили команды тюменских гимназий № 16 и 49, школы №70, учебного центра "Курсор" и областной физико-математической школы.

В направлении Junior FIRST LEGO League (JrFLL) команда "СуперЛегоФантазеры" из тюменской школы №65 победила в номинации "Сложность в оформлении".

Третье место в Кубке РТК в номинации "Экстремал" занял тюменский школьник Марк Турков. Он управлял роботом дистанционно, используя только видеозрение робота. В арсенале Марка много других изобретений: беспилотник для охраны лесов, велосигнализация и другое.

В одном из труднейших направлений FIRST LEGO League (FLL) достойно выступила команда "Крути мотор" школы № 70 г. Тюмени. Соревнования включало в себя игры роботов на поле и защиту проектов. Жюри оценивали эрудицию и знания ребят, командную работу, конструкцию их изобретений. В результате тюменские школьники заняли 4 место из 47, сообщает "Кoмсомoльская правда –Тюмeнь".

В РобоКарусели ребята областной физико-математической школы заняли 13 строчку рейтинга и прошли во второй тур. Результаты олимпиады по физике станут известны позже. Напомним, что лучшие 15 ребят будут зачислены на физические факультеты крупнейших вузов, еще 50 отличившихся получат льготы при поступлении на технические направления.

Последние новости

19:27 Тюменцы достойно представили регион на фестивале "РобоФест-2017"
18:28 Автолюбителям напоминают о штрафах за грязные госномера
18:03 В Тюмени отремонтируют Пермяковский мост
17:56 25 марта - события дня
17:45 Все школы Тобольска разработали паспорта дорожной безопасности
17:34 Дзюдоисты региона выйдут на татами в Кемерово
17:23 Тюменцев научать правильно пользоваться соцсетями
17:09 Хоровую капеллу Тюменской филармонии возглавил Альберт Мишин
16:58 Названы самые поющие школы Тюмени Фото
16:47 В Тюмени пустуют более двухсот муниципальных квартир
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область станет более благоустроенной и комфортной для проживания

Владимир Якушев принял участие в заседании Генпрокуратуры в Екатеринбурге

Владимир Якушев: сохранение самобытности коренных народов Севера всегда будет в приоритете

Политика

В Тобольске обсудили итоги выборов-2016 и поставили задачи на 2018 год

Снежный вопрос депутаты гордумы отложили до осени

Иван Квитка: для свободного и справедливого общества коррупция – враг номер один

Экономика

Депутаты отметили сокращение числа нарушений при исполнении городского бюджета в 2016 году

В Ноябрьске открыли первый на Ямале мусороперерабатывающий завод

Инвесторы в Тюменской области будут получать поддержку в одном окне

Общество

Тюменцы достойно представили регион на фестивале "РобоФест-2017"

Автолюбителям напоминают о штрафах за грязные госномера

В Тюмени отремонтируют Пермяковский мост

Спорт

Дзюдоисты региона выйдут на татами в Кемерово

Областное первенство по карате соберет более двухсот участников

Женским спринтом стартует чемпионат России по биатлону в Увате

Происшествия

Адвоката из Тюмени обвиняют в многомиллионном мошенничестве

В Тюмени грабители пытались спрятаться от преследования на базе ОМОНа

Прокуратура Упорово закрыла доступ к десяти сайтам по продаже редких птиц

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+