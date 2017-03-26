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26 марта - события дня

18:00 25 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Центре "Тюмень-дзюдо" (ул. Гнаровской, 1) начнется первенство Тюменской области по каратэ.

В Тюмени в 11 часов в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти,1) начнется мастер-класс "Стратегия продвижения в сети: команда, идеи, тренды" в рамках школы руководителя молодежного сообщества.

В Тюмени в 13 часов 30 минут на площади около городской администрации (ул. Первомайская, 20) начнется собрание членов Южно-Тобольского отдельского казачьего общества.

В Тюменском районе в 11 часов в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся открытые областные соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР Анатолия Мельникова.

Этот день в истории:

В 2000 году на выборах президента Российской Федерации победу уже в первом туре одержал Владимир Путин. За него проголосовали около 53% избирателей.

В 1999 году зафиксировано появление вируса "Мелисса", поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире.

В 1996 году Международный Валютный Фонд выделил России кредит на 6, 9 млрд долларов — самый большой кредит в истории МВФ.

В 1989 году впервые на альтернативной основе в СССР прошли выборы народных депутатов.

В 1983 году на аукционе в Нью-Йорке рояль XIX века был продан за рекордную цену — 390 тыс. долларов.

В 1969 году был запущен в космос первый советский метеорологический спутник.

В 1933 году родился Тинто Брасс, один из самых скандальных в мире кинорежиссеров ("Калигула", "Ключ", "Так поступают все женщины").

В 1872 году в России была выпущена первая почтовая карточка.

В 1845 году в США был запатентован медицинский пластырь.

В 1827 году умер Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, пианист и дирижер.

В 1787 году Екатерина II, находясь в Киеве, повелела отчеканить медаль в честь ее визита на юг России.

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