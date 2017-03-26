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27 марта - события дня

18:00 26 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов около мемориала "Память" начнется торжественное построение личного состава управления войск национальной гвардии России по Тюменской области.

В Тюмени в 18 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, 5 этаж) начнется брифинг главного федерального инспектора по Тюменской области Андрея Руцинского по вопросам деятельности приемной президента России в Тюменской области, общественных советов при территориальных органах федеральных органов исполнительной власти и контрольной деятельности главного федерального инспектора.

Этот день в истории:

1744 - родился граф Алексей Мусин-Пушкин, меценат и просветитель.

1845 - родился Вильгельм Конрад Рентген, немецкий физик.

1854 - Англия и Франция вступили в Русско-турецкую войну на стороне Турции.

1877 – открылся для посетителей Минусинский публичный музей.

1898 - русское правительство взяло в аренду у Китая Ляодунский полуостров с городами Дальним и Порт-Артуром.

1927 - родился Мстислав Ростропович, один из лучших в мире виолончелистов.

1963 - родился Квентин Джером Тарантино, американский кинорежиссер.

1968 - во время тренировочного полета на истребителе погиб вместе с Владимиром Серегиным первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Гагарину было 34 года.

1968 - в 59 лет умер советский композитор-песенник Борис Мокроусов.

1973 - умер Михаил Калатозов, кинорежиссер.

1977 - произошла самая страшная авиакатастрофа в истории - в аэропорту Тенерифе столкнулись два пассажирских самолета. Погибли 582 человека.

1990 - в Лондоне на Бейкер-стрит открылся музей Шерлока Холмса.

1995 – получил "Оскар" фильм Никиты Михалкова "Утомленные солнцем".

1999 - югославские ПВО сбили американский самолет-невидимку, который до этого считался практически неуязвимым.

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