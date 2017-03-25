Ишимцы поборются за молодежные гранты

Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодежь Ишима приглашаю стать участниками образовательной игры по технологиям создания и продвижения собственных проектов "Проектная лаборатория", которая состоится 27 марта.

Проект подготовит участников к грантовому конкурсу "Моя идея", победители которого получат финансовую поддержку до 200 тысяч рублей. Доводить свои идеи до крутых проектов ребят научат опытные тренеры и эксперты.

Участниками конкурса может стать любое молодежное сообщество юга Тюменской области. Единственное ограничение по возрасту – от 14 до 30 лет, а руководитель проекта должен быть старше 18 лет. В этом году можно будет заявить проекты по четырем номинациям: городские, экологические и студенческие проекты, а также проекты, направленные на развитие креативных индустрий в Тюмени. Помимо бюджетного финансирования, генеральный партнер конкурса - один из крупных банков - поощрит два проекта грантами на суммы 30 и 50 тысяч рублей, пишет "Мегaтюмeнь".

Напомним, что "Моя идея" – это грантовый конкурс социальных проектов Тюменской области. В прошлом году на участие в конкурсе было заявлено более 160 проектов, 32 из которых получили финансирование и медийное сопровождение от регионального проекта "Моя территория".