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Ишимцы поборются за молодежные гранты

11:18 25 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодежь Ишима приглашаю стать участниками образовательной игры по технологиям создания и продвижения собственных проектов "Проектная лаборатория", которая состоится 27 марта.  

Проект  подготовит участников к грантовому конкурсу "Моя идея", победители которого получат финансовую поддержку до 200 тысяч рублей. Доводить свои идеи до крутых проектов ребят научат опытные тренеры и эксперты.

Участниками конкурса может стать любое молодежное сообщество юга Тюменской области. Единственное ограничение по возрасту – от 14 до 30 лет, а руководитель проекта должен быть старше 18 лет. В этом году можно будет заявить проекты по четырем номинациям: городские, экологические и студенческие проекты, а также проекты, направленные на развитие креативных индустрий в Тюмени. Помимо бюджетного финансирования, генеральный партнер конкурса - один из крупных банков - поощрит два проекта грантами на суммы 30 и 50 тысяч рублей, пишет "Мегaтюмeнь".

Напомним, что "Моя идея" – это грантовый конкурс социальных проектов Тюменской области. В прошлом году на участие в конкурсе было заявлено более 160 проектов, 32 из которых получили финансирование и медийное сопровождение от регионального проекта "Моя территория".

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