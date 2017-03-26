Тюменские педагоги поборются за звание лучшего

Тюменская городская дума

Областной конкурс профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области – 2017" стартует в апреле. В нем примут участие победители муниципальных отборочных туров.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, площадками для состязаний участников станут детский сад №172, лицей №81, техникум индустрии питания, коммерции и сервиса - межрегиональный центр компетенций.

Соревноваться будут участники с разным педагогическим стажем. Самым молодым станет воспитатель Стрехнинского детского сада Ишимского района Кристина Гаврикова.

В течение недели конкурсанты проведут открытые уроки с детьми, учебные занятия, мастер-классы, педагогические советы, защитят проекты и устроят творческие самопрезентации. Кроме этого конкурсанты напишут эссе, где расскажут о своем опыте и призвании, пишет "Кoмсомoльская правда –Тюмeнь".

Педагогов традиционно ждет насыщенная культурная программа вне конкурса, которая пока держится в секрете. В прошлом году они ездили на свердловскую киностудию, гримировались, записывали и озвучивали фильм.