Тюменские педагоги поборются за звание лучшего
Тюменская городская дума
Областной конкурс профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области – 2017" стартует в апреле. В нем примут участие победители муниципальных отборочных туров.
Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, площадками для состязаний участников станут детский сад №172, лицей №81, техникум индустрии питания, коммерции и сервиса - межрегиональный центр компетенций.
Соревноваться будут участники с разным педагогическим стажем. Самым молодым станет воспитатель Стрехнинского детского сада Ишимского района Кристина Гаврикова.
В течение недели конкурсанты проведут открытые уроки с детьми, учебные занятия, мастер-классы, педагогические советы, защитят проекты и устроят творческие самопрезентации. Кроме этого конкурсанты напишут эссе, где расскажут о своем опыте и призвании, пишет "Кoмсомoльская правда –Тюмeнь".
Педагогов традиционно ждет насыщенная культурная программа вне конкурса, которая пока держится в секрете. В прошлом году они ездили на свердловскую киностудию, гримировались, записывали и озвучивали фильм.