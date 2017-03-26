Тюменская студентка - один из лучших кондитеров мира

фото Марии Усовой

Студентка первого курса Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Мария Усова заняла "взяла бронзу" в номинации Арт-класс "Карамель" на престижной выставке, которая прошла в Москве.

Девушка стала первой студенткой, которая завоевала золото на первом курсе.

"Секрет успеха – в трудолюбии. Я тренируюсь каждый день, у меня нет ни выходных, ни праздников. Бывает, что и месяцами не отдыхаю", - отметила девушка.

Выставка Modern Bakery Moscow – одно из самых значимых деловых событий хлебопекарной и кондитерской отрасли во всем мире и в России. Это площадка, где представляют таланты иностранные и российские производители, поставщики ведущих брендов. Здесь и новинки кулинарной продукции, и современные технологии отрасли, пишет "AиФ в Тюмeни".

фото Марии Усовой

Добавим, что накануне выставки Мария победила на чемпионате "Молодые профессионалы" в компетенции "Кондитерское дело" и удивила тюменцев трехъярусным тортом