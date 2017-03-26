Производство по переработке органических удобрений откроют в Тюмени

фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области планируется запустить переработку органических удобрений, в частности — птичьего помета. Об этом заявил заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

По словам замгубернатора, вопрос о создании подобного производства поставлен перед всеми птицефабриками региона: Боровской, Пышминской и "Тюменским бройлером". Предполагается, что птичий помет будет обогащаться специальными добавками и выпускаться в готовом виде в гранулах.

Владимир Чейметов отметил, что замена минеральных удобрений на органические экономически выгодно для сельхозпредприятий, которые в период весенне-полевых работ существенную часть своего бюджета тратят на удобрения.

"Так, на Голышмановской сельхозплощадке Боровской птицефабрики за счет куриного помета удалось сократить объем закупок минеральных удобрений на 70%", - сообщил он.

В то же время, применение куриного помета в чистом виде, в силу его особенностей, ограничено. Так радиус его внесения на поля составляет 20, максимум 25 километров от места производства. Выпуск же удобрения в гранулах позволяет транспортировать его на дальние расстояния. Новые технологии в десятки раз увеличит и скорость приготовления удобрений, пишет "Вслyх.рy".