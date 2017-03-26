Областной конкурс на создание гимна школьников стартовал в регионе

Фото детского хора "Гармония"

У школьников региона появится еще одна традиция – исполнять гимн. А написать композицию, которая объединит учеников, учителей и родителей, предложили самим ребятам.

Областной конкурс на создание гимна пройдет в два этапа. Отборочный тур продлится до 10 декабря 2017 года, в финале – с 10 декабря 2017 года по 10 января 2018 года выберут лучший вариант, сообщает "Мегaтюмeнь".

Отметим, что длительность гимна должна быть не больше трех минут, исполнять его могут как солисты, так и школьные хоры. Слова и музыка должны быть представлены в текстовом варианте и аудиозаписи в хоровом, оркестрово-хоровом или другом вокальном и инструментальном исполнении. Оценивать творчество школьников будет жюри, в состав которого войдут представители сферы образования и культуры.

Авторы лучшего текста и музыки получат награды, а созданный ими гимн будут исполнять на региональной олимпиаде уже в следующем году.