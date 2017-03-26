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"Ярмарка инвестиций" набирает кураторов

17:18 26 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
crbrus.ru

Для начинающего предпринимателя первая встреча с инвестором может стать одним из самых важных в жизни событий. Подготовиться к такой встрече в рамках проекта "Ярмарка инвестиций" будущим тюменским бизнесменам помогут кураторы. В их задачи входит обеспечивать постоянную связь между участниками "Ярмарки инвестиций" и ее организаторами.

"Загруженность кураторов зависит от их личного графика. Можно вести 5 проектов, можно 50", – рассказал ответственный за набор кураторов на "ярмарке инвестиций" Константин Николев.

Прежде, чем представить свои проекты инвесторам, бизнесмены пройдут различные обучающие семинары, подготовят грамотные презентации, освоят первичные навыки выступлений перед аудиторией. Подробности проекта "Ярмарка инвестиций" и условия набора в кураторы можно найти на официальном сайте мероприятия и в социальных сетях, пишет "Тюмeнская облaсть сегoдня".

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