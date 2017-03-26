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Департамент лесного комплекса расскажет в инфографиках о своей работе

18:26 26 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.rosleshoz.gov.ru

На наиболее часто возникающие у граждан вопросы, касающиеся деятельности областного департамента лесного комплекса, в департаменте будут отвечать при помощи инфографик. Об этом глава департамента Владимир Артановский рассказал на заседании общественного совета при департаменте.

"Если какой-то вопрос задает один гражданин, то наверняка этот вопрос возникает у сотен или тысяч человек. Мы в доступной форме хотим ответить на эти вопросы. Тем много - предварительный реестр составляет 36 инфографик. Это будут ответы в доступной графической форме, чтобы можно было все понять без знаний законов", - пояснил Артановский.

Инфографики будут посвящены наиболее популярным вопросам, связанным с лесным комплексом - например, будет сделана инфографика, содержащая инструкции для предпринимателей, желающих заняться бизнесом в лесной сфере. Кроме того, в департаменте сделают инфографики, посвященные самому департаменту и его деятельности, деятельности общественного совета и его функциях и федеральному лесному надзору. Размещаться инфографики будут на сайте правительства Тюменской области, сообщает "Вслyх.рy".

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