Названы самые поющие школы Тюмени

Фото департамента образования администрации Тюмени

Хор девочек православной гимназии победил среди старшеклассников в фестивале-марафоне "Самая поющая школа" в Тюмени.

В соревнованиях по хоровому искусству приняли участие более 30 школьных коллективов, 13 из них вышли в очный этап.

В младшей возрастной категории лучшим стал хор школы №88 "Веселые звоночки". Первое место в средней возрастной категории разделили хоровые коллективы гимназии №1 "Планета детства" и школы №70 "Радостный сад".

Фото департамента образования администрации Тюмени

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В репертуар школьников вошли песни тюменского композитора Валерия Серебренникова "Давайте сохраним", известная композиция "Широка страна моя родная", "Журавли", "Баллада о солдате" и много других патриотических песен, сообщает пресс-служба департамента образования администрации Тюмени.

Соб. инф.