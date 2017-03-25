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Шестая акция протеста против повышения тарифов ЖКХ прошла в Новосибирске

13:36 25 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
minstroyrf.ru

Митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги состоялся в центре Новосибирска, сообщает агентство "Интерфакс". 

По данным информационного агентства, в митинге приняло участие около 600 человек. Участники митинга потребовали отменить распоряжение губернатора Владимира Городецкого, устанавливающее рост тарифов в областном центре, в среднем, на уровне в 15% при том, что правительство РФ установило его в 4%.

Акция была организована Комитетом солидарных действий (КСД), в который вошли представители нескольких общественных организаций, в том числе: Комитет "Пенсионеры - за достойную жизнь!", Ассоциации советов многоквартирных домов Новосибирской области, АНО "Альтернатива ЖКХ" и другие.

Митинг стал шестой по счету акцией протеста против роста тарифов в Новосибирске. 

Напомним, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в конце 2016 года подписал постановление "Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год", предусматривающее увеличение допустимого роста платы жителей за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля по 31 декабря 2017 года на 15%.

В Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение - на 20,1%, горячая вода - на 15,9%, отопление - на 14,9%, электроснабжение - на 2,9%, газ - на 3,9%.

Прокуратура региона проводит проверку обоснованности повышения тарифов. По словам прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, выявлены некоторые нарушения.

Теги: Новосибирск , ЖКХ

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