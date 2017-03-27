28 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в большом зале заседаний Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется встреча депутатов облдумы с членами Общественной палаты Тюменской области, представителями региональных отделений политических партий и общественных объединений по вопросам проекта стратегии деятельности областной думы шестого созыва.

В Тюмени в 10 часов в большом зале заседаний администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется конференция "Итоги развития потребительского рынка Тюмени в 2016 году. Проблемы и перспективы на 2017 год".

В Тюмени в 10 часов в городской юношеской библиотеке (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется всероссийский конкурс чтецов "Живая классика".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется презентация интернет-проекта "Они были первыми".

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция заместителя начальника Госохотуправления Тюменской области Алексея Охрименко "О перспективах и проблемах механизма предоставления государственных услуг в электронном виде. Осуществление федерального государственного охотничьего надзора в Тюменской области".

В Тюмени в 15 часов в департаменте АПК Тюменской области (ул. Хохрякова, 47) начнется заседание общественного совета при департаменте АПК.

В Тюмени в 15 часов в спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков 11) начнется чемпионат России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "В".

В Тюмени в 16 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии РФ.

В с. Нариманово Тюменского района губернатор региона Владимир Якушев осмотрит строительство второй очереди тепличного комбината "Тюмень Агро".

В Ялуторовске в 10 часов на ул.Свободы, 195 начнется книжный хит-парад "Открой свою книгу!".

Этот день в мире:

1743 - родилась Екатерина Дашкова (урожденная Воронцова).

1868 - родился Максим Горький (Алексей Пешков).

1881 – в Николаевском солдатском госпитале умер Модест Мусоргский.

1910 - В Марселе поднялся в воздух первый гидроплан.

1912 - родилась Марина Раскова, летчица, Герой Советского Союза.

1925 - родился Иннокентий Смоктуновский.

1930 - турецкие города Константинополь и Ангора получили названия Стамбул и Анкара.

1933 - родился Александр Митта, советский кинорежиссер.

1939 - во время гражданской войны в Испании войска генерала Франко захватили Мадрид.

1943 – в США умер Сергей Рахманинов.

1953 - опубликован указ Верховного Совета СССР об амнистии, принятый по инициативе Берии.

1964 - лондонский музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы "Битлз" станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в экспозиции музея.

1969 - в 78 лет умер Дуайт Эйзенхауэр, американский военачальник.

1971 - сдана в эксплуатацию первая очередь Волжского автомобильного завода.

1985 - на 97 году жизни скончался художник Марк Шагал.

1999 - состоялся первый старт ракеты "Зенит" с плавучей морской платформы в Тихом океане на экваторе.

2003 - в ЮАР запущен крупнейший в мире алмазный завод.