29 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СК "Строймаш" начнутся Всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Весенняя грация".

В Тюмени в 10 часов в большом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется совещание по подведению итогов призыва граждан на военную службу в 2016 году.

В Тюмени в 11 часов в малом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется подписание соглашения с генеральным директором ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" Валерием Мальцевым.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в университете третьего возраста (проезд 9 Мая, 50) начнется открытие факультета психологии.

В Тюмени в 11 часов 45 минут в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 10) руководитель компании "Ростсельмаш" Валерий Мальцев посетит фирменный класс для агроинженеров.

В Тюмени в 12 часов на ул. Советской, 61 (второй этаж, зал совещаний) начнется торжественный пленум, посвященный 30-летию образования Тюменской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

В Тюмени в 15 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется заседание президиума правительства.

В Тюмени в 19 часов в областной библиотеке им. Д. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется презентация книги "Сказки дедушки Ивана" в рамках проекта "Читаем тюменское".

В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется концерт "Курай. Музыка, рожденная ветром" - проект, созданный при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Министерства культуры Республики Башкортостан и Башкирской государственной филармонии.

В Тобольске в 11 часов 30 минут в Центре культуры (4 мкр., 66) начнется награждение специалистов клубных учреждений по итогам 2016 года.

Этот день в мире:

1812 - русский реформатор Михаил Сперанский уволен с поста государственного секретаря и отправлен в ссылку в Нижний Новгород.

1826 - родился Вильгельм Либкнехт, немецкий социал-демократ, один из основателей компартии Германии.

1848 - родился Алексей Куропаткин, российский генерал.

1858 - В Петербурге открыта первая в России женская гимназия.

1879 - в Москве впервые исполнена опера Петра Чайковского "Евгений Онегин".

1886 - считается, что именно в этот день американец Джон Пембертон создал кока-колу.

1891 - издан императорский указ о закладке Великого сибирского пути.

1899 – в селе Мерхеули близ Сухуми родился Лаврентий Берия.

1936 - родился Станислав Говорухин, кинорежиссер и киноартист.

1936 - состоялся арктический перелет Героя Советского Союза летчика Михаила Водопьянова по маршруту Москва - Земля Франца-Иосифа - Москва (29 марта - 21 мая 1936 г.).

1940 - в СССР создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС (ныне Военно-воздушная академия им. Гагарина).

1951 - в США по обвинению в шпионаже в пользу СССР приговорены к смертной казни супруги Розенберг.

1958 - родился Кристофер Ламберт, французский киноактер.

1968 - родился Владимир Пресняков-младший, эстрадный певец.

1973 - из Вьетнама выведены последние американские солдаты.

1974 - американский космический корабль Mariner 10 сделал фотографии Меркурия.

1976 - родилась Дженнифер Каприати, американская теннисистка.