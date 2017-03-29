30 марта - события дня

В Тюмени в 8 часов 30 минут в НАО "СибНАЦ" (ул. Пермякова, 46) откроется ХI научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов "Салмановские чтения". Тема конференции "Геологическое строение и нефтегазоносность осадочных бассейнов России".

В Тюмени в 9 часов 30 минут для СМИ начнется пресс-тур "Результаты мероприятий государственной поддержки, предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидии на развитие лизинга оборудования". Журналисты посетят ООО "Вертикальный мир" (ул. Т. Чаркова, 2), "Мебель групп" (ул. Камчатская, 183), "Уралстальконструкция-Тюмень" (ул. Гилевская роща 4).

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Президент") начнется круглый стол "Повышение качества подготовки кадров как фактор инновационного развития ТЭК".

В Тюмени в 11 часов в большом зале правительства Тюменской области начнется награждение победителей и лауреатов областного конкурса "Лучший работодатель в области содействия занятости населения" по итогам 2016 года.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция заместителя директора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимира Третьякова. Тема пресс-конференции: "Практика применения законодательства в сфере земельных и имущественных отношений в регионе".

В Тюмени в 12 часов в р. п. Винзили, мкр "Пышминская долина" (ул. Агротехническая, 26 км автодороги Тюмень - Омск) откроется VII Тюменская специализированная агропромышленная выставка "Сельскохозяйственная техника и оборудование".

В Тюмени в 12 часов в Областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) откроется фотовыставка "Птицы вокруг нас".

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная старту патриотической кампании "Мы помним!".

В Тюмени в 14 часов в общественной приемной Всероссийской политической партии "Единая Россия" депутат областной думы Эдуард Омаров проведет тематический прием избирателей "Проблемы малого и среднего предпринимательства в Тюменской области".

Этот день в мире:

1613 – польский отряд, разыскивавший в костромских селениях семью бояр Романовых, выбрал себе гидом старосту села Домнина Ивана Сусанина.

1746 – родился Франсиско Хосе де Гойя, испанский художник и график.

1776 – родился Василий Тропинин, художник-портретист. Бывший крепостной графа Моркова.

1842 - американский доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг из городка Джефферсон (шт. Джорджия) впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при удалении опухоли на шее пациента.

1853 – родился великий голландец Винсент ван Гог.

1858 - Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой.

1856 – подписанием Россией, Турцией, Англией, Францией, Австрией, Пруссией и Сардинией Парижского мира завершилась Крымская война.

1867 – в Вашингтоне подписан русско-американский договор о приобретении США у России Аляски и Алеутских островов за 7 млн 200 тыс. долларов (по 2 цента за акр земли).

1870 - вступила в силу 15-я поправка к Конституции США, запрещавшая дискриминацию по расовому признаку при предоставлении избирательных прав.

1894 – родился Сергей Ильюшин, советский авиаконструктор.

1912 – умер Карл Май, немецкий писатель.

1945 - войска 2-го Белорусского фронта овладели городом-крепостью Данциг (ныне Гданьск в Польше).

1946 - церемония вручения "Оскаров" впервые транслировалась по радио.

1954 – родилась певица Лайма Вайкуле.

1956 - взрыв вулкана Безымянный на Камчатке.

1957 – родилась Елена Кондакова, женщина-космонавт №3 в СССР.

1968 – родилась Селин Дион, канадская поп-певица.

1969 - победив в последнем туре канадцев со счетом 4:2 сборная СССР по хоккею в седьмой раз подряд стала чемпионом мира.

1970 – на советский экран вышел фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни".

1999 – умер Игорь Нетто, легендарный советский футболист.