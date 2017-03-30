31 марта - события дня

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется V Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества "Роза ветров в Тюмени".

В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется круглый стол "Права и обязанности педагога, ученика и родителя в системе дополнительного образования".

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция начальника Государственной жилищной инспекции Тюменской области Ларисы Боровицкой "Итоги работы и перспективы реализации полномочий Государственной жилищной инспекции Тюменской области".

В Тюмени в 13 часов в СК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется первенство Тюменской области по волейболу среди юношей 2005-2006 года рождения.

В Тюмени в 13 часов на ул. Чернышевского, 2а/12 начнется открытие медиадома "Медиаполис".

В Тюмени в 15 часов в губернаторском зале ТюмГУ (ул. Семакова, 18, третий этаж) начнется круглый стол "Международно-правовой аспект белорусско-российской интеграции".

В Тюмени в 18 часов в ТРЦ "Премьер" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63, третий этаж) начнется встреча российских биатлонистов с болельщиками. В ней примут участие Евгений Гараничев, Алексей Волков, Дарья Виролайнен, Дмитрий Елхин, Петр Пащенко, Станислав Чохлаев и Олег Колодийчук.

В п. Винзили в 12 часов в "Пышминской долине" (ул. Агротехническая, 26 км дороги Тюмень - Омск) начнется совещание с руководителями и специалистами органов управления АПК администраций муниципальных районов "Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Тюменской области в 2017 году". Здесь же продолжается VII специализированная агропромышленная выставка "Инновации в сельском хозяйстве: сельскохозяйственная техника и оборудование".

В Тобольске в 10 часов в ДК "Синтез" (6 мкр., 52) начнется IV Всероссийский конкурс хореографического мастерства "Территория танца" памяти Родиона Юмашева.

В Ишиме в 15 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, второй этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Результаты надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства".

Этот день в истории:

1340 - умер Иван I Калита - князь московский и великий князь Владимирский с 1328 года.

1596 - родился Рене Декарт, французский философ, математик, физик.

1727 - умер Исаак Ньютон, английский математик и физик.

1732 - родился Франц Йозеф Гайдн, австрийский композитор.

1814 - союзные войска России, Пруссии и Австрии под командованием русского императора Александра I вошли в Париж.

1872 - родился Сергей Дягилев, российский балетмейстер.

1872 - родилась Александра Коллонтай, первая в мире женщина-посол.

1882 - родился детский писатель Корней Чуковский (Николай Корнейчуков).

1889 - официальное открытие Эйфелевой башни.

1894 - умер Павел Яблочков, создатель первой в мире практически применимой системы электрического освещения (свеча Яблочкова).

1900 - первая реклама автомобилей появилась в американской общенациональной газете Saturday Evening Post.

1908 – в Петербурге основано Общество библиотековедения.

1938 - родился Александр Збруев, актер театра и кино.

1943 - умер Павел Милюков - российский историк и политический деятель.

1944 - войска 3-го Украинского фронта овладели Очаковом.

1948 - родился Владимир Винокур, артист эстрады, пародист.

1955 - советское правительство приняло решение возвратить ГДР сокровища Дрезденской галереи.

1971 - родился Павел Буре, один из именитых хоккеистов.

1980 - Леонид Брежнев получил Ленинскую премию за мемуары "Малая земля" и "Возрождение".

1983 - в 81 год умер артист цирка Михаил Румянцев (Карандаш).

1991 - принято решение об упразднении военных структур Организации Варшавского договора.

1992 - подписан Федеративный договор между республиками России.

1992 - Башкирская АССР преобразована в Республику Башкортостан в составе Российской Федерации.