1 апреля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 9 часов в СК "Центральный" начнется XI спартакиада трудовых коллективов Тюменской области по мини-футболу.
В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется XI спартакиада трудовых коллективов Тюменской области по легкой атлетике.
В Тюмени в 11 часов в Центре "Тюмень-дзюдо" (ул. Гнаровской, 1) начнется первенство Тюменской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет и до 21 года.
В Тюмени в 13 часов в Центре спорта и отдыха "Воронинские горки" (пр. Февральский, 9) начнутся соревнования Tyumen Banked Slalom.
В Тюмени в 15 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется матч первенства России по футболу среди команд "Тюмень" - "Химки".
В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется празднование юбилея школы №72 "Лира".
В Тюменском районе в 12 часов в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется женский масс-старт на 12,5 км в рамках чемпионата России по биатлону. В 14 часов начнется мужская эстафета 4х7,5 км.
В Ялуторовске в 14 часов в ДК "Арт-Вояж" (ул. Революции, 44)начнется гала-концерт лауреатов XXIII областного открытого фестиваля народного творчества имени Саввы Мамонтова.
Этот день в истории:
1545 - в Риме основана конгрегация святого трибунала инквизиции.
1809 - родился Николай Гоголь.
1815 - родился "железный канцлер" Отто фон Бисмарк.
1873 - родился Сергей Рахманинов, композитор, пианист, дирижер.
1875 - английская "Таймс" стала первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды.
1778 - Нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара - $.
1890 - бельгийский эмигрант в США ван Деполь получил патент на троллейбус.
1890 - умер Александр Можайский - создатель первого в России самолета.
1899 - родился Рубен Симонов, режиссер театра им. Вахтангова.
1906 - родился Александр Яковлев, советский авиаконструктор, создатель серии самолетов ЯК.
1921 - при коллегии ОГПУ НКВД создан отряд особого назначения (ОСНАЗ) - первый спецназ.
1946 - в Советском Союзе образован ядерный центр "Арзамас-16".
1953 - в СССР объявлено о самом крупном за послевоенный период снижении цен на многие продукты и почти на все потребительские товары.
1960 - с мыса Канаверал запущен первый метеоспутник TIROS-1.
1968 - умер Лев Ландау, выдающийся советский физик.
1976 - Джобс и Возняк основали компанию Apple.
1981 - умерла Агния Барто, детская поэтесса.
1998 - на аукционе в Лондоне скрипка Страдивари была продана за 1 млн 526 тыс. долларов.
2001 - арестован и помещен в белградскую тюрьму экс-президент Югославии Слободан Милошевич.