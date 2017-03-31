1 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СК "Центральный" начнется XI спартакиада трудовых коллективов Тюменской области по мини-футболу.

В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется XI спартакиада трудовых коллективов Тюменской области по легкой атлетике.

В Тюмени в 11 часов в Центре "Тюмень-дзюдо" (ул. Гнаровской, 1) начнется первенство Тюменской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет и до 21 года.

В Тюмени в 13 часов в Центре спорта и отдыха "Воронинские горки" (пр. Февральский, 9) начнутся соревнования Tyumen Banked Slalom.

В Тюмени в 15 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется матч первенства России по футболу среди команд "Тюмень" - "Химки".

В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется празднование юбилея школы №72 "Лира".

В Тюменском районе в 12 часов в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется женский масс-старт на 12,5 км в рамках чемпионата России по биатлону. В 14 часов начнется мужская эстафета 4х7,5 км.

В Ялуторовске в 14 часов в ДК "Арт-Вояж" (ул. Революции, 44)начнется гала-концерт лауреатов XXIII областного открытого фестиваля народного творчества имени Саввы Мамонтова.

Этот день в истории:

1545 - в Риме основана конгрегация святого трибунала инквизиции.

1809 - родился Николай Гоголь.

1815 - родился "железный канцлер" Отто фон Бисмарк.

1873 - родился Сергей Рахманинов, композитор, пианист, дирижер.

1875 - английская "Таймс" стала первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды.

1778 - Нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара - $.

1890 - бельгийский эмигрант в США ван Деполь получил патент на троллейбус.

1890 - умер Александр Можайский - создатель первого в России самолета.

1899 - родился Рубен Симонов, режиссер театра им. Вахтангова.

1906 - родился Александр Яковлев, советский авиаконструктор, создатель серии самолетов ЯК.

1921 - при коллегии ОГПУ НКВД создан отряд особого назначения (ОСНАЗ) - первый спецназ.

1946 - в Советском Союзе образован ядерный центр "Арзамас-16".

1953 - в СССР объявлено о самом крупном за послевоенный период снижении цен на многие продукты и почти на все потребительские товары.

1960 - с мыса Канаверал запущен первый метеоспутник TIROS-1.

1968 - умер Лев Ландау, выдающийся советский физик.

1976 - Джобс и Возняк основали компанию Apple.

1981 - умерла Агния Барто, детская поэтесса.

1998 - на аукционе в Лондоне скрипка Страдивари была продана за 1 млн 526 тыс. долларов.

2001 - арестован и помещен в белградскую тюрьму экс-президент Югославии Слободан Милошевич.