Для победителей школьных олимпиад проводятся учебно-тренировочные сборы

Фото: ИА Тюменская линия

Талантливые школьники, проявившие себя на олимпиадах, готовятся к новым состязаниям на учебно-тренировочных сборах. С 10 марта по 7 апреля с ребятами занимаются опытные педагоги тюменской гимназии №16, школы №37, центра "Аванпост", Западно-Сибирского государственного колледжа, ТОГИРРО, Тюменского государственного и Тюменского индустриального университетов.

Интенсивную подготовку уже прошли более 60 победителей и призеров региональных олимпиад по астрономии, информатике, французскому и английскому языкам, литературе и химии.

На этой неделе сборы стартовали для 100 ребят. Они представят Тюменскую область на всероссийской олимпиаде по физике, истории, праву, физической культуре, экологии, технологии, немецкому языку, обществознанию, географии, русскому языку, биологии, ОБЖ, МХК, математике, пишет МeгаТюмeнь.

Так, например, на этой неделе старшеклассники Даниил Пленкин и Екатерина Жигилева представляют Тюменскую область на всероссийской олимпиаде по химии в Саранске, а Любовь Гишлеркаева выступает на олимпиаде по литературе в Ярославле.

С 3 апреля стартует всероссийский этап олимпиады по английскому языку, на который отправится девятиклассница 21 гимназии г. Тюмени Наталья Якушева.