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"Тюменский бройлер" ждет ребрендинг

17:33 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати

Птицефабрика "Тюменский бройлер" сменила официальное название. Сейчас оно звучит следующим образом: АО "ПРОДО Тюменский бройлер". По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, это один из логичных этапов интеграции обновленного корпоративного бренда "ПРОДО" на уровне группы.

"Узнаваемость – один из самых важных факторов в продвижении любого товара. Считаю, что со временем этот шаг позволит нам сделать свои позиции на рынке более крепкими и сильными, как в масштабах Тюменской области, так и за ее пределами", - пояснила она.

Одной сменой названия не  ограничиваются - на птицефабрике считают очень своевременной идею строительству завода по переработке органических удобрений.

"Инициативу областных властей поддерживаем. Птичий помет отличается высоким содержанием азота и других минеральных веществ, необходимых в растениеводстве. Ему просто нужно придать технологическую форму, чтобы появилась возможность вносить в землю, согласно технологии выращивания агрокультур. Вопрос  только в выборе технологии", - добавила Величко.

Сейчас предприятие ведет переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы на стадии реализации проекта учесть все нюансы.

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