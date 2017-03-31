"Тюменский бройлер" ждет ребрендинг

Птицефабрика "Тюменский бройлер" сменила официальное название. Сейчас оно звучит следующим образом: АО "ПРОДО Тюменский бройлер". По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, это один из логичных этапов интеграции обновленного корпоративного бренда "ПРОДО" на уровне группы.

"Узнаваемость – один из самых важных факторов в продвижении любого товара. Считаю, что со временем этот шаг позволит нам сделать свои позиции на рынке более крепкими и сильными, как в масштабах Тюменской области, так и за ее пределами", - пояснила она.

Одной сменой названия не ограничиваются - на птицефабрике считают очень своевременной идею строительству завода по переработке органических удобрений.

"Инициативу областных властей поддерживаем. Птичий помет отличается высоким содержанием азота и других минеральных веществ, необходимых в растениеводстве. Ему просто нужно придать технологическую форму, чтобы появилась возможность вносить в землю, согласно технологии выращивания агрокультур. Вопрос только в выборе технологии", - добавила Величко.

Сейчас предприятие ведет переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы на стадии реализации проекта учесть все нюансы.