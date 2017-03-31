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Новые правила поступления в аспирантуру вступили в силу

18:14 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Минобрнауки утвердило новый порядок поступления в аспирантуру. Теперь вузы могут самостоятельно устанавливать количество вступительных экзаменов, шкалу оценивания и минимальное количество баллов.

По мнению экспертов, это сделает систему распределения поступающих более гибкой. Ранее,  будущим аспирантам нужно было сдавать три вступительных экзамена: два обязательных (по специальности и иностранному языку) и один - на усмотрение вуза. Сейчас появилась возможность проведения отдельных конкурсов по каждой образовательной программе.

Кроме того, для аспирантуры установлена возможность начисления баллов за индивидуальные достижения поступающих (наличие публикаций, патентов, участие в научных мероприятиях и конкурсах и т.д.). Сейчас эти баллы будут суммироваться с баллами за вступительные испытания, тогда как ранее индивидуальные достижения учитывались только в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих, пишет "Кoмсомoльская прaвда –Тюмeнь".

Еще одно нововведение – возможность проводить вступительные экзамены на иностранном языке, что повысит доступность российского образования в аспирантуре для иностранцев.  Для тех, кто поступает в аспирантуру в год окончания магистратуры или специалитета, появилась возможность предоставлять диплом не одновременно с заявлением, а позже.

Новые правила начнут действовать уже с нового учебного года, а 1 октября на сайтах вузов появится информация о приеме в аспирантуру на следующий, 2018-2019 учебный год.

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