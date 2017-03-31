В Тюмени стартовала неделя добрых дел

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В детском стационаре областной клинической больницы №2 продолжается акция "Неделя добра". Волонтеры Тюменского государственного института культуры проводятразличные мастер-классы для маленьких пациентов клиники.

Открыл эстафету арт-терапии по-настоящему весенний урок: на протяжении двух часов мальчишки и девчонки создавали из разноцветных бумажных лент удивительные по красоте и буйству фантазии цветы. Положительные эмоции от творческого процесса испытали все.

"Мы видим их улыбки, счастливые глаза – и это самое главное для нас. Дети остаются детьми и в больнице. Им, непоседливым и озорным, из-за избытка энергии в ограниченном пространстве день кажется длинным и скучным. Подобные занятия творчеством вносят разнообразие в больничную жизнь, отвлекают от тоски по дому", - рассказала руководитель волонтерской группы и преподаватель Детской школы искусств Тюменского государственного института культуры Виктория Семиренская.

Цель таких занятий творчеством – общение. Важно, чтобы ребенок почувствовал себя свободным в том, что он делает. По мнению врачей, это не только улучшает настроение их пациентов, но и дает им дополнительные силы справиться с болезнями, пишет МeгаТюмeнь .