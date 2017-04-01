Дню геолога посвящается: край геологов, край романтиков

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"Моя родина - это край, где есть все-все… И степи, и тайга, и тундра. Море есть - Карское. Целый океан даже - Северный Ледовитый. А горы… Волшебно-сказочные горы! Это Полярный Урал, со снежными папахами круглый год. А реки… Какие широкие реки! Обь с Иртышем, к примеру, возьмите! Их надо увидеть, чтобы говорить о них. От Казахстана до Арктики - такой мой край", - так писал знаменитый мансийский поэт Юван Шесталов.

А еще это край романтиков, край геологов, открывших в его недрах несметные сокровища.

Открытиями тюменских геологов страна и регион будут жить еще не одно десятилетие. Об этом заявил доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, председатель Западно-Сибирского отделения Международной академии наук минеральных ресурсов, академик почетный разведчик недр и почетный гражданин Тюмени Иван Нестеров на презентации интернет-проекта "Они были первыми", которая прошла накануне Дня геологов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия". И это, по словам ученого, не только сотни месторождений нефти и газа.

"Это и уникальная сеноманская нефть. Германия 3 грамма такой нефти продает за 10 долларов, а баррель стоит почти 500 тыс. долларов. И ведь покупают"! – подчеркнул он. По мнению ученого, использоваться такая нефть может не только в медицинских целях, но и для повышения нефтеотдачи, которая с помощью этой нефти может вырасти кратно.

По мнению академика, следует заниматься и разработкой черных сланцев. В Тюменской области сосредоточены крупные запасы сланцев, есть современные технологии по разработке этих ресурсов. Крупнейшая мировая компания Shell недавно заявила, что черные сланцы имеют такое же значение, как холодный ядерный синтез.

Началом открытия углеводородных залежей Западной Сибири стала скважина №7 на Мулымьинской структуре в верховьях Конды, из которой 25 апреля 1960 года получена первая нефть.

18 июня 1960 года на скважине №6, пробуренной бригадой мастера Семена Урусова, ударил нефтяной фонтан дебитом 350 кубометров.

Начался золотой век тюменской геологии. Начиналась новая история всей Тюменской области. Вслед за Шаимским открыты Усть-Балыкское и Мегионское месторождения, фонтан газа ударил в 1962 году из Тазовской опорной скважины на Ямале.

В это же время сенсация зрела и в Среднем Приобье. В зимний сезон 1962–1963 годов сейсмопартия Леонида Кабаева выявила Самотлорскую структуру, а в мае 1965 года бригада испытателей Петра Безродного получила первый фонтан нефти на Самотлоре. Суточный дебит превысил тысячу кубометров.

К 1965 году на территории области открыто в общей сложности 38 месторождений нефти и газа. Эта череда открытий подтвердила высочайшую перспективность Западной Сибири.

1966 год принес еще одну значительную победу. Первая скважина Р-2 на Уренгойской площади, пробуренная бригадой Владимира Полупанова, дала мощный фонтан газа. Уже после каротажа стало ясно, что открыто новое месторождение.

Всего за период работы Главтюменьгеологии и предшествующих ей геологических структур на тюменской земле с 1953 по 1991 годов были открыты 550 месторождений нефти, газа и газоконденсата. Среди них такие уникальные с запасами газа более 500 млрд м3 и нефти более 300 млн т : Уренгойское, Самотлорское, Приобское, Русское, Заполярное, Ямбургское и др.

Напомним, День геолога учрежден в России 51 год назад и отмечается в первое воскресенье апреля.