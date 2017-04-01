up

1.04.2017 суббота

EUR 59.8107

USD 55.9606

В Тюмени -3..-5 С 5 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменская область ждет возвращения бывших соотечественников

08:13 01 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: csso-dsmpto.livejournal.com

Программа по возвращению соотечественников активно реализуются в Тюменской области. С 2013 года в регион переехало более 300 человек, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Прибывшие соотечественники -  квалифицированные специалисты, которые заняли рабочие места, долгое время невостребованные местным населением. Так, участники программы и члены их семей пополнили ряды врачей (47 чел.), учителей (194 чел.). Немало среди вернувшихся на Родину и специалистов сельского хозяйства: 12 агрономов,  14 ветеринарных врачей и зоотехников, 40 механизаторов – всего 89 человек.

Работодатели положительно отзываются о работниках из числа переселенцев, ценят их за профессионализм и трудолюбие.

Подробную информацию о программе можно узнать на сайте "Переселение соотечественников" (pereselenie.admtyumen.ru).  Здесь же опубликованы федеральные и областные нормативные правовые акты, телефоны и адреса уполномоченных органов по реализации программы, а также видеофильмы о Тюменской области и перечень актуальных вакансий для участников программы и членов их семей.

Последние новости

11:03 На территории "ЗапСибНефтехима" могли бы разместиться 87 пирамид Хеопса Фото
10:37 У кого вся спина белая? "Тюменские авиалинии" в День смеха
10:18 Экспериментальные сорта пшеницы оправдали надежды тюменских селекционеров
09:42 Большинство россиян одобрили работу Владимира Путина на посту президента
09:14 Больше тридцати тысяч родителей посетили школы и детсады Тюменского региона
08:49 Киев отказался пойти на уступки российской певице Юлии Самойловой
08:13 Тюменская область ждет возвращения бывших соотечественников
19:14 В Тюмени стартовала неделя добрых дел
18:56 Федеральный центр нейрохирурги в Тюмени помогает больным эпилепсией Фото
18:34 Весной уральцы переходят на мобильный антистресс
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: ЗапСибНефтехим важен для России

Владимир Якушев: у Тюменской области с Республикой Беларусь сложились тесные партнерские отношения

Тюменские врачи-хирурги применили новую технологию и оформили патент на изобретение

Политика

Большинство россиян одобрили работу Владимира Путина на посту президента

Депутат Госдумы поможет жителям Нижней Тавды в жилищном вопросе

Тюменцы получают помощь в приемной президента

Экономика

На территории "ЗапСибНефтехима" могли бы разместиться 87 пирамид Хеопса

Экспериментальные сорта пшеницы оправдали надежды тюменских селекционеров

"Тюменский бройлер" ждет ребрендинг

Общество

У кого вся спина белая? "Тюменские авиалинии" в День смеха

Больше тридцати тысяч родителей посетили школы и детсады Тюменского региона

Киев отказался пойти на уступки российской певице Юлии Самойловой

Спорт

Тюменец огорчил португальских футболистов

Шахматистка из Югры добилась уральского серебра

Изменилось расписание движения автобусов на чемпионат России по биатлону

Происшествия

Росгвардия пресекла деятельность трех ОПГ, занимавшихся хищением нефти в Югре

Жителя Лабытнанги подозревают в убийстве сожительницы

Житель Исетского района незаконно срубил около семидесяти берез
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+