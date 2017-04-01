Тюменская область ждет возвращения бывших соотечественников

Фото: csso-dsmpto.livejournal.com

Программа по возвращению соотечественников активно реализуются в Тюменской области. С 2013 года в регион переехало более 300 человек, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Прибывшие соотечественники - квалифицированные специалисты, которые заняли рабочие места, долгое время невостребованные местным населением. Так, участники программы и члены их семей пополнили ряды врачей (47 чел.), учителей (194 чел.). Немало среди вернувшихся на Родину и специалистов сельского хозяйства: 12 агрономов, 14 ветеринарных врачей и зоотехников, 40 механизаторов – всего 89 человек.

Работодатели положительно отзываются о работниках из числа переселенцев, ценят их за профессионализм и трудолюбие.

Подробную информацию о программе можно узнать на сайте "Переселение соотечественников" (pereselenie.admtyumen.ru). Здесь же опубликованы федеральные и областные нормативные правовые акты, телефоны и адреса уполномоченных органов по реализации программы, а также видеофильмы о Тюменской области и перечень актуальных вакансий для участников программы и членов их семей.