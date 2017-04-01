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Больше тридцати тысяч родителей посетили школы и детсады Тюменского региона

09:14 01 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области

Ежегодный областной форум "Большая перемена" состоялся в Тюменской области. Родители смогли посетить детские сады и школы, пообщаться с педагогами и другими специалистами. Пресс-секретарь регионального департамента образования и науки Евгения Сидоренко рассказала, что в форуме приняли участие около 34 тысяч человек.

В каждом муниципальном районе для родителей была создана специальная программа. Например, в Абатском районе родители вместе с детьми учились составлять семейный бюджет, украшать блюда фигурами из фруктов и овощей. Школьники дали родителям мастер-класс по сборке двигающихся роботов и выступили на одной сцене с мамами и папами. Кроме этого здесь, как и в Сладковском районе, родители написали ЕГЭ не только по обязательным предметам, а еще и по истории, биологии и обществознанию, пишет МeгаТюмeнь .

В Армизонском районе участников форума ждали деловые игры, мастерские, арт-студии, шахматные турниры и моделирование с помощью 3D-ручек. Педагоги рассказали о нестандартных способах запоминания таблицы умножения и о том, какие знания биологии, химии и географии помогают в повседневной жизни.

В Аромашево гости отправились на виртуальную экскурсию по району, увидели выставку книг местных поэтов, учились составлять бизнес-планы у известных предпринимателей, узнали, как устроены крестьянско-фермерские хозяйства, познакомились с разными ремеслами.

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